Stück "Der Vater" ist in feministischen Zeiten starker Tobak, weiß -Christine Dössel, schon Nietzsche sei ganz begeistert gewesen von diesem anti-emanzipatorischem Aufschrei. Dennoch hat sie bewegt und begeistert, was Regisseur Nicolas Stemanns und Dramaturg Benjamin von Blomberg in ihrer Abschiedsinszenierung auf die Bühne der Münchner Kammerspiele gebracht haben: "Mit dem 'Vater' hinterlassen sie einen turbospaßigen, in Zügen, aber auch(und musikalisch elegischen) Beitrag zur aktuellen Debatte über Geschlechtergerechtigkeit, neuen Feminismus und neomännliche Gegenwehr. Es ist ein Themenabend, der mit Stemann-typischem Diskurseifer und genderpolitischer Beflissenheit die Problematik des Stücks herausarbeitet ... Am nachdrücklichsten ist das, das sich gegen Ende ausbreitet, gipfelnd in der Frage: ', die gesunde, sinnliche Liebe?'" In der jubelt Michael Stadler: "So lebendig kann Theater sein."Im Interview in der spricht die Regisseurin, die am Vorabend des Theatertreffens mit demausgezeichnet wird, über Sexismus,und steigendenan den Bühnen: "Hat das mit dem Einnahmesoll zu tun? Müssen über 30 Premieren in einer Spielzeit wirklich sein? Ich verstehe das nicht. Für die Qualität der einzelnen Inszenierungen ist es bestimmt nicht von Vorteil."

Besprochen werden die Performance "Out of Order" des Theaterkollektivs Forced Entertainment im Frankfurter Schauspiel (taz), Johan Simons Ayn-Rand-Inszenierung "Fountainhead" am Thalia Theater Hamburg (FAZ) und Lin Hwai-mins Choreopgrafie beim Wolfsburger Movimentos-Festival (FAZ).