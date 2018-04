Sobalddasals Symbol der patriarchalischen Unterdrückung von Frauen kritisieren, wird ihnen von Linksidentitärenund "toxischer Feminismus" vorgeworfen, schreibt Ulrich Gutmair in derkopfschüttelnd. Auchgelten den Verfechtern der neuen Identitätspolitik plötzlich nicht mehr als authentische Muslime, so Gutmair weiter: "Nicht das Kopftuch als solches markiert demnach seine Trägerin als gläubig, demütig, im gebärfähigen Alter befindlich oder 'rein', sondern die Kritik, dass nicht alle Frauen, Mädchen, Kinder freiwillig das Tuch tragen. Nicht der diskriminierende Umgang mancher Familien mit ihren Mädchen ist demnach ein Problem. Vielmehr schafft, wer den familiären Druck auf Frauen und Mädchen benennt, angeblich einendurch die Mehrheitsgesellschaft."Jede kopftuchtragende Frau kennt, Job- und Wohnungsabsagen, schreibt Khola Maryam Hübsch, selbst Muslima, aufund wirft all jenen, die Kopftuch und Kippa mit unterschiedlichen Maßstäben begegnen "Heuchelei" vor: "Ausgerechnet dieses Randphänomen, zu dem es nicht mal Zahlen gibt, soll zu einer Sexualisierung von Kindern führen? In Zeiten von, sexualisierender Mode, geschlechterspezifischem Spielzeug und einer in Teilenspricht niemand über die nachgewiesenen Auswirkungen auf die Kinderzimmer, und niemand fordert ein Verbot dieser Massenphänomene." Dasbleibt in der Debatte in jedem Fall auf der Strecke, meint Inge Günther in der: "Manche stockkonservativen Familien schicken schon jetzt ihre Töchter lieber nur mitin die Schule, andere wappnen sich erst recht gegen westliche Einflüsse."Ebenfalls auf erläutert die Psychologin und Antisemitismus-Expertinim Gespräch mit Parvin Sadigh, wie an Schulenvorgebeugt werden könne: Nur Nationalsozialismus und Nahost-Konflikt auf demreiche nicht mehr, meint sie.Im postfaktischen Zeitalter stehen sich nicht mehr links und rechts, sonderngegenüber, meint Jonathan Freedland immit Blick etwa auf Trumps Neigung, sämtliche Angriffe, wie jüngst auch nachweisbare Anschuldigungen von Ex-FBI-Direktor James Comey, als Lüge abzutun: "Das sind Symptome einer, die als '' bezeichnet werden kann, in der die Wahrheit oder Falschheit einer Aussage davon abhängt, ob die Person, die sie macht, uns oder den Gegnern zugerechnet wird. Laut dem Autor David Roberts wird 'Information nicht auf der Übereinstimmung mit den üblichen Beweisstandards oder Übereinstimmung mit einem gemeinsamen Weltverständnis bewertet, sondern darauf, ob es die Werte und Ziele des Stammes unterstützt undwird. 'Gut für unsere Seite' und 'wahr' beginnen sich zu verwischen."Weiteres: Wie dieJapanerinnen nach sexuellen Übergriffen von Anzeigen abhält, berichtet Martin Fritz in der: "Auf einen stinkenden Eimer gehört ein Deckel', lautet eine japanische Redewendung. Was peinlich ist, wird versteckt."