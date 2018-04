Markus Schär greift im Aufmacher von(jedenfalls heute morgen) eine heikle Diskussion um den Genetikerund sein Buch "Who We Are and How We Got Here - Ancient DNA and the New Science of the Human Past" auf. Reich, so Schär, studiere eigentlich die DNA aus, aber er kommt auch zu dem Ergebnis, dass esgebe, die nicht gesellschaftlich zu erklären seien, auch wenn er andererseits immer wieder betone, dass die Menschen heute quasi alle Ergebnisseien. In Amerika habe Reich mit Fragen wie "Warum zum Beispiel findet sich in allen Finalisten des 100-Meter-Laufs an den Olympischen Spielen seit 1980 das?" für Aufregung gesorgt. "In den letzten Jahren haben Studien gezeigt, dass es zwischen Populationengibt, die nicht nur die Hautfarbe bestimmen, sondern auch die Körpergröße, die Krankheitsanfälligkeit oder eben die Fähigkeit, schnell zu laufen."Schär verweist auch auf zwei Artikel von Reich in der, in denen er sich erklärt ( hier und hier ) und eine Antwort von 67 Kollegen.