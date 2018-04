Der publiziert Auszüge aus einem "Manifest gegen den" in Frankreich, das von 250 Intellektuellen und Politikern unterzeichnet wurde und in dieser Woche bei Albin Michel erscheint . Elf Juden wurden in den letzten Jahren in Frankreich umgebracht, nur weil sie Juden waren, heißt es in dem Manifest. "Und doch verdeckt der Vorwurf der 'Islamophobie' - der nicht mit dem zu bekämpfenden antiarabischen Rassismus zu verwechseln ist - die Zahlen des Innenministeriums: Französische Juden haben einangegriffen zu werden als ihre muslimischen Mitbürger. Zehn Prozent der jüdischen Bürger in der Ile de France, das heißt ungefähr, sahen sich in den letzten Jahren gezwungen umzuziehen, weil sie in gewissen Bezirken nicht mehr sicher waren und ihre Kinder dienicht mehr besuchen konnten."Lanciert wurde das Manifest unter anderem von(vom), Pascal Bruckner und Boualem Sansal - unterzeichnet unter anderem von Charles Aznavour und Carla Bruni.Warum hat die russische Bevölkerungfür die Opfer der kriegerischen Konflikte in Syrien oder im Südosten der Ukraine, fragt sich Elena Chizhova in der. Propaganda, natürlich. Aber die ganze Antwort sei das nicht: "Fragt man den, ob er begreife, dass etwa in Syrien friedliche Menschen sterben, die sich wenig von ihm selbst unterscheiden, von seinen Kindern und Eltern, wird er - davon bin ich überzeugt - antworten, ja, natürlich begreife er das,. . . Genau hier, bei diesen drei Punkten, verläuft die ethische Grenze, die den postsowjetischen Menschen von der westlichen - wenn man so will, der jüdisch-christlichen - Welt trennt. Ein von der russischen Propaganda benebelter Mensch ist nicht amoralisch: Er hat eine."