hat es nochmal redlich mitversucht und ist darüber schier verzweifelt, gesteht er in der: "Ich glaube, ich habe in meinem gesamten Leben noch nie einengelesen", entfährt es ihm nach der Lektüre des "Käthchens von Heilbronn". Er hat nicht den blassesten Dunst, "warum man einem jungen Leser von heute empfehlen sollte, sich mit Kleist zu befassen." Seine Diagnose: Derist morsch geworden: Er ist "überholt, weltfremd, zufallsgeboren und ästhetisch höchst problematisch an.bekommen bedeutende Preise, großartige Bücher werden ignoriert oder als trivial verfemt ... Die Lyrikszene ist weitestgehend, praktisch jeder kann Büchnerpreisträger oder Literaturpapst werden." Reichlich genervt zeigt sich Rainer Moritz, Leiter des Literaturhauses Hamburg, in dervon der grassierenden, mit der Literaturverlage dasverzweifelt als Vanille-Eis für die Seele anpreisen: "Wo immer das Lesen als glücksstiftende Maßnahme gefeiert wird, bleiben störende Faktoren außen vor. Kein Wort davon, dass es sehr viele anödende, peinigende,gibt, und keines davon, dass es in der Literatur wie im Leben zuhauf Wesen gibt, die die Literaturgestürzt hat."Nachdem diein einer Pressemitteilung die schweren Vorwürfe gegen sie implizit bestätigt hat, ist der Ruf deserstmal dahin, meint in derThomas Steinfeld, der sich allerdings sehr wundert, dass die Akademie dafür in erster Linie die Berichterstattung verantwortlich macht. "Es gibt einen gemeinsamen Grund für die Unregelmäßigkeiten in und in der Umgebung der Akademie: Sie muss einigen ihrer Mitglieder zunehmend als private,erschienen sein." Ziemlich eindrucksvoll zudem, was für Wellen der Skandal in Stockholm schlägt: Am 19. April wurde dort vor der Akademie demonstriert, berichtet Hannes Langendörfer in der, flankiert von einer beeindruckenden Fotoaufnahme: ") bekundeten ihre Unterstützung fürund forderten dender Akademie. Überall sah manin allen Farben und Spielarten."Weitere Artikel:ist "nicht nur die Stadt der Intellektuellen, der Existenzialisten, der Surrealisten und der vielen anderen Kunstströmungen, sondern auch die der", betont die mexikanische Schriftstellerin im-Gespräch gegenüber Eva-Christina Meier. Ihr aktueller Roman "Nach dem Winter" handelt von einer Studentin, die aus Mexiko nach Paris kommt. Im amerikanischen Literaturbetrieb etabliert sich derzeit das Jobprofil des "", der Romane hinsichtlichlektoriert. Erste, von Gerüchten beflügelte Aufschreie, dass hier die Kunst bevormundet werde, hält Adrian Daub in derfür überzogen. Giacomo Maihofer porträtiert imden in Berlin lebenden, nigerianischen Autor. In Berlin präsentiertenundeine neue, kommentierte Gesamtausgabe vonJosephs-Romanen vor, berichtet Gustav Seibt in der. Für die spricht Wieland Freund mit dem Cartoonisten. Bettine Augustin befasst sich im langen-Feature mit dem Schriftsteller . Außerdem bringt die Welt einen Auszug aus dem einzigen Romans des frühzeitig verstorbenen Beat-Poeten, der nun unter dem Originaltitel "Been down so long it looks like up to me" auf Deutsch erscheint.