? Diese Frage umkreist Georg Seeßlen in seinem neuen Buch , anlässlich dessen dieihre Autoren diskutieren lässt. Was das emanzipative Potenzial von Pop betrifft, sieht es eher duster aus, meint Uli Krug in unbedingter Bejahung der von Seeßlen gestellten Frage: "Pop alsverfolgt einen überall ... Ein befreiendes Element noch darin, also in der umfassenden 'Aufladung der Unterdrückung mit Lust' (Seeßlen), erblicken zu wollen, dürfte demnach mehr als nur schwerfallen, oder um es in den Worten des Autors zu sagen: 'Es ist also nicht nur so, dass eine wachsende Anzahl von prekarisierten Menschen den der Prekarisierung angemessenen Pop benötigt, sondern Pop seinerseits ist ein." Seeßlens Darlegungen wenig abgewinnen kann indessen Kristof Schreuf, der darauf hinweist, dass zahlreiche Popkritiker ganze Karrieren auf dem selbstverkündeten Ende von Pop aufbauten und darüber dennoch alt geworden sind: ", und jede irgendwann mal erfundene Musikrichtung feiert irgendwo auf dem Globus genau jetzt fröhliche Urständ."Dirk Peitz fragt sich aufindessen, wanntot sein wird: Den Anlass bietet der heutige Börsengang von, den Peitz als Krisensymptom deutet - der Anbieter droht,zu werden: Je mehr Menschen Musik aufhören, desto höher werden nämlich dank Abgabe pro Stream die Kosten, die durch Abos und Werbeeinnahmen längst nicht gedeckt sind: "Während sich der Jahresumsatz des Unternehmens aus Stockholm in den vergangenen beiden Jahren jeweilshat auf zuletzt 4 Milliarden Euro im Jahr 2017, hat sich der Verlust von 539 Millionen (2016) auf 1,2 Milliarden Euro (2017). Das liegt vor allem an sprunghaft gestiegenen Finanzierungskosten von 974 Millionen Euro. Das Unternehmen braucht dringend, das wenig kostet."-Kritiker Ueli Bernays erlebt in der Schau "Night Fever" im Vitra Design Museum in Weil, wie in der Clubkulturwurden: "Im Zeichen der neuen Tanzeuphorie wird in Klubs das (vorläufige) Ende des musikalischen Frontalunterrichts eingeläutet. Die Hierarchie von Künstler und Publikum fällt. Der Dancefloor rückt in den Mittelpunkt... Andrerseits kann im Underground der Klubkultur auch ein Rassemblement von Minderheiten stattfinden: Disco und vor allem House werden in Gay-Klubs ('Paradise Garage', 'Warehouse') geprägt und gefeiert. Das erklärt, weshalb die sogenannte Raving Society von ihren Wortführern gerne als Modell für Demokratie und Brüderlichkeit verklärt wird."Weitere Artikel: Im erinnert sich Karl Fluch an das österreichische Duound, das Ende der 70er vorführte, "dass dasin Wien Lebensgefühl waren - als Sodbrand eines tristen Alltags." Andrian Kreye porträtiert in der' Jazzprojekt. Ljubisa Tosic unterhält sich für denmit dem Dirigenten. Frederik Hanssen schreibt imüber den, dessen erste Runde in diesem Jahr in New York, Singapur und Berlin stattfindet. In der Frankfurter Pop-Anthologie denkt Kai Sina über' "Heard Your Voice in Dresden" nach.Besprochen werden ein"Martyre de Saint Sébastien" mitund dersamt Tagesspiegel ),Aufnahme von Klavierstücken auf Instrumenten aus dem 19. Jahrhundert ( Zeit ), neue Klavier-Alben, darunter eine-Aufnahme von SZ ) sowie-Konzert in Wien ( Standard ) und ein-Auftritt in der Berliner Volksbühne ( taz ).