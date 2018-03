Die Abschaffung des, der eine ärztliche Information über Abtreibung unter Strafe stellt, war zum Greifen nah. Diehätte zusammen mit Linkspartei, Grünen und der FDP eine Mehrheit für ihr Ansinnen bekommen, den Paragrafen abzuschaffen. Nun zieht sie sich aus Rücksicht auf ihren Koalitionspartner zurück und verspricht, dass man schon irgendwas machen wird. Dina Riese ist in der(in einem Pro und contra, das die Zeitung seltsamerweise zu der Frage veranstaltet) empört : "Was dabei aber herauskommen soll, ist fraglich. Es ist wohl nicht zu pessimistisch geschätzt, wenn man sagt:. Man habe immer noch die 'feste Absicht, Rechtssicherheit zu schaffen', erklärt SPD-Fraktionschefin. Aber wie soll das möglich sein mit einem Koalitionspartner, der schon mehrfach betont hat, die jetzige Situation sei genau richtig, so wie sie ist? Die Union will nicht nur keine Werbung für Abtreibungen - was übrigens niemand will; sie will auch partout, die darüber informieren, dass sie diese durchführen."Im-Blog 10nach8 schreibt die im Sudan geborene, in den USA aufgewachsene und heute in Berlin lebende Schriftstellerin und Journalistinüber die unterschiedlichen Ausprägungen vonin denund- letzterer erscheint ihr subtiler, da sprachlich weniger bewusst: Bindestrich-Identitäten etwa seien in Deutschland undenkbar, meint sie. "Auch besteht in den USA ein Bewusstsein dafür, dass weiße Privilegien noch immer oft als selbstverständlich wahrgenommen werden. Begriffe wie '' oder 'Mikroaggressionen' werden generell verstanden und häufig verwendet. Und es gibt einen lebendigen Diskurs über die vielen und subtilen alltäglichen Unterdrückungsmechanismen. Einen Diskurs, der in Deutschland noch immer kaum stattzufinden scheint."