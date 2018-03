Der Westen hätte früher verstehen müssen, dass er es in Moskauzu tun hat, sagtim Gepräch mit Benoît Vitkine vonmit Blick auf denin Großbritannien. "Spätestens nach dem Tod Alexander Litwinenkos, hätte man sich dessen bewusst werden können - ja müssen. Ein Teil der Antwort muss über die Geheimdienste laufen, aber die westlichen Politiker müssen verstehen , womit sie es zu tun haben. Das heißt, das man dieser organisierten Kriminalität, nicht nur mit politischen Mitteln begegnen sollte."In derist der kooperative Modus Operandi der letzten 25 Jahre endgültig einergewichen, sagt Markus Kaim von der Stiftung Wissenschaft und Politik im-Interview mit Dirk-Oliver Heckmann: "Solange die russische Regierung keine Anzeichen macht einzulenken, auf bestimmte Ordnungsprinzipien sich wieder zu besinnen, die die Kooperation zwischen dem Westen und Russland in den letzten Jahren angeleitet haben, sehe ich keine Chance für ein verbessertes Verhältnis zwischen Moskau und dem Westen."Boris Reitschuster trifft für dieden russischen Meinungsforscher: "Ob die Berichte in westlichen Medien, wonach mehr als achtzig Prozent der Russen, zutreffen? Gudkow schüttelt den Kopf. 'Von Liebe würde ich nicht sprechen. Die Einstellung zu Putin ist vielschichtiger.' Autoritäre und totalitäre Regime bauten auf, auf demonstrative Loyalität, auf Flucht von der Politik, erklärt Gudkow und beruft sich auf Hannah Arendt. Liebe oder große Sympathie zu Putin empfänden höchstens fünf bis fünfzehn Prozent."Die Umwandlung nahöstlicher Gesellschaften in freiheitliche Konsumgesellschaften ist gescheitert, schreibt in derder türkische Schriftsteller Zafer Senocak mit Blick auf das "" in der. Statt sich zu modernisieren, steuere der Nahe Osten auf einenzu, befürchtet er: "Wir haben es hier mit einem ähnlichem Syndrom wie in derzu tun. Das Syndrom der unverdauten Modernisierung, der Freiheitsschmerz der Untertanen. Republikaner werden als Verräter angesehen - als Verräter an der Tradition, am Herrscher, am Klerus, am Glauben. Freiheitlich Gesinnte haben es nicht nur schwer, sie werden verdrängt und verfolgt. Es ist höchste Zeit, zu begreifen, dassin Europa von der Krise der Demokratie und des Pluralismus im Nahen Osten mit betroffen ist."