ist auf "Low-Budget-Geschichten von den" spezialisiert, schreibt Annett Scheffel heute in derin ihrem Porträt des Regisseurs, dessen neuer Film "The Florida Project" heute anläuft. Darin geht es um die verarmten Leute ohne festen Wohnsitz, die in der Nähe voninuntergekommen sind:spielt hier den Vermieter, der versucht eine Horde Kids in den Griff zu kriegen. "The Florida Project" ist gleichermaßen behutsam wie-Kritiker Andreas Busche fest. Damit bricht der Film mit dem Klischee, "dass Filme über abgehängte soziale Milieus immer mit der Ästhetik desspielen müssen. Bakers Film sprüht vor Leben,. ... Die Schönheit dieser Lebenswelten liegt in den Bildern selbst, der Regisseur und sein Kameramann, der schon mit Carlos Reygadas gearbeitet hat, zwingen sie ihnen nicht auf."Baker "geht es um die Spannung zwischen derund den schwierigen sozialen Umständen", erklärt Bert Rebhandl in derund entdeckt im Kontext von Bakers vorangegangenem Film "Tangerine L.A." ( unsere Kritik ) ein filmpolitisches Projekt: Der Filmemacher "misst die sozialen Umstände nicht an einem irgendwie anzunehmenden Normalzustand, sondern an den, die Amerika hervorgebracht hat." Für die bespricht Jenni Zylka den Film. Martin Schwickert hat sich fürmit Sean Baker unterhalten . Außerdem werden im Berliner Lichtblick-Kino ältere Filme des Regisseurs gezeigt, schreibt Andreas Hartmann in derMit "Loveless" ist dem russischen Regisseureine "postmoderne Variante von Bergmans 'Szenen einer Ehe'" geglückt, erklärt Barbara Wurm in der, nicht ohne Hinweis darauf, dass bereits der russische Originaltitel - wörtlich: "" - eine wichtige Bedeutungsebene einführt: "Eine Welt ohne Liebe ist etwas, das einem zustoßen kann. Für die Nicht-Liebe ist man." SZ-Kritikerin Martina Knoben bescheinigt dem Film "".Bereits zum Berliner "Around the World in 14 Films" hat Jochen Werner den Film für den besprochen und fand es "frappierend, welchder russische Regisseur inzwischen ist. "Loveless" ist ein Schlag in die Magengrube, gezielt und kraftvoll. ..Was auch immer Zvyagintsev im weiten Feld des Gegenwartskinos sein mag:."Weitere Artikel: Jan Küveler plaudert in der Welt mit, die in der neuen "Tomb Raider"-Verfilmung Lara Croft spielt. Dominik Kamalzadeh und Michael Pekler berichten imvon derin Graz, wo sie auf "" treffen.Besprochen werden der Bibelfilm "Maria Magdalena" mitund NZZ ),Weltkriegs-Actionfilm "Der Hauptmann" ( taz ),auf DVD veröffentlichter Thriller "Die Nile Hilton Affäre" ( taz ),"Für dich soll's ewig Rosen geben" ( SZ ), die Serie "Liar" ( FAZ ) und' "Les Gardiennes" ( NZZ ).