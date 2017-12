hat gestern übergegen Frauen inberichtet (unser Resümee ) und setzt die Serie mit einer Reportage Angela Grubers überin dem Land fort: "Das Konzept der '', die Fixierung auf das weibliche Geschlecht und seinewirkt bisweilen pathologisch. Im September 2016 forderte der Parlamentarier Elhamy Agina lautstark Jungfräulichkeitstests für angehende Studentinnen. Derselbe Politiker hatte zuvor Genitalverstümmelung für vorteilhaft befunden, weil sie die sexuelle Begierde der Frau verringere."Gereon Asmuth hat für diemal zusammengezählt. In, die in Münster spielen, sind im Jahr 2017worden: "Laut Kriminalstatistik des Bundeskriminalamts wurde 2016 (Zahlen für dieses Jahr gibt es noch nicht) in Münster zum Glück nurgetötet. Im Jahr 2015 waren es zwei - ein absoluter Höchstwert. Denn in vielen Jahren kam dortdurch ein Gewaltverbrechen ums Leben - außer in den Drehbüchern der Krimiautoren." Fazit: "In Deutschland ist es wahrscheinlicher,in einem TV-Krimi mitzuspielen, als ermordet zu werden."Niklas Maak erläutert in derden vom Blogger entwickelten Begriff des "": "Der Begriff funktioniert wie ein Code, mit dem man große Teile der aktuellen Formproduktion entschlüsseln kann. Premium-Mittelmaß ist der, der nicht besser als ein Golf ist, nur teurer, dafür aber denen, die nie einen großen Benz fahren werden, Teilhabe am Reich der 'Premium-Marken' verspricht. Premium-Mittelmaß ist Easyjets '': Man muss zum Billigterminal, darf dort aber vorbei an den wartenden Massen als Erster Richtung Flugzeug marschieren..."Weiteres: In der sorgt sich Margrit Stamm über wachsendeim Zeitalter der Digitalisierung: "Unternehmen wie Facebook und Twitter entscheiden über unser Kommunikationsverhalten, und sie geben sich mit einem niedrigen Niveau zufrieden."