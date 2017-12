Annette Langer schildert in einer Reportage fürdie allgegenwärtige, die auch aus den Daten einer Umfrage der Gleichstellungsorganisationen UN Women und Promundo deutlich wird: "Die Gewaltbereitschaft scheint generell hoch zu sein: Die Hälfte der Männer gab zu, schon einmal gewalttätig gegen die Ehefrau geworden zu sein.der männlichen, aber auch 70 Prozent der weiblichen Befragten erklärten, dass Frauen Schläge tolerieren sollten, 'um die Familie zusammenzuhalten'. Mit ihren tradierten ÜberzeugungenUngleichheit und Gewalt: So warender weiblichen Befragten der Meinung, eine Frau solle nach einer Vergewaltigung den Täter heiraten."Christiane Peitz resümiert imdie "MeToo"-Debatte und kann immer noch nicht ganz fassen, dass sich im 21. Jahrhundert noch ein solches Ausmaß anenthüllt: "Es ist ähnlich wie mit dem. Amerika hatte seinen ersten schwarzen Präsidenten; in Kinofilmen befasst sich das Land intensiv mit der eigenen rassistischen Vergangenheit. Trotzdem gibt es nach wie vor massive Gewalt gegen Schwarze in den USA. Auf die Charleston-Morde folgte Charlottesville. Die Vergangenheit vergeht nicht, die."AuchRedakteur, einer der prominentesten Fürsprecher des Islams in Deutschland, hat sich jetzt auf Twitter (wenn auch nicht in seiner Zeitung) in die Debatte um das von Lamya Kaddor verfäschte Necla-Kelek-Zitat (unsere Resümees ) eingeschaltet. Er bestreitet die Verfälschung und betätigt sie zugleich: "Wie gesagt: Ich bestreite die Verfälschung. @LamyaKaddor hätte in ihrem Urzitat die'muslimische' als solchesollen." (Womit das Zitat übrigens auch nicht richtiger würde, weil Kelek schlicht nicht von muslimischen Männern, sondern vom allgemeinen Männerbild des Islams sprach).