In der spricht die Philosophin und Islamforscherinüber die "schleichende Islamisierung" inund die Gründe, weshalb sich im vergleichsweise fortschrittlichen Tunesien, vieleanschließen. Es gelte zu unterscheiden zwischen Frauen, die von Mann oder Familie verpflichtet würden, in den Jihad zu ziehen und jene, die sich freiwillig, aus "" oder Sinnsuche dazu entschlossen haben. Zudem fehle eine "Gegenerzählung" zu jihadistischer Literatur und Propaganda: "Diese Frauen entsprechen nicht den Stereotypen, die in der arabischen Welt und auch in Europa über sie existieren. Sie haben weder Angst, noch sind sie folgsam und gefügig oder unterwerfen sich einfach irgendwelchen Normen. Wir können feststellen, dass einim Entstehen begriffen ist; Frauen, die in der Lage sind, Grenzen zu überwinden und unabhängig von Männern eigenständige Entscheidungen zu treffen, Frauen, die einhaben. Für mich als Islamwissenschafterin ist zudem wichtig, dass diese Frauen eigenständig über die religiösen Texte nachgedacht haben."Im-Interview wirft der palästinenische Schriftsteller und PolitikwissenschaftlerTrumpvor und erklärt, weshalb die Palästinenser nicht mehr an eine Zwei-Staaten-Lösung glauben: "Die meis­ten Pa­läs­ti­nen­ser wol­len ei­ne Lö­sung, aber sie wis­sen, dass die­se Lö­sung mit im­mer grö­ße­rer Wahr­schein­lich­keit nur um den Preis deszu ha­ben ist. Jetzt, wo die Ame­ri­ka­ner sehr deut­lich ge­macht ha­ben, auf wes­sen Sei­te sie ste­hen, wer­den sie und die Is­rae­lis auf die pa­läs­ti­nen­si­schen Bedürfnis­se kla­re Ant­wor­ten ha­ben: Ihr wollt ei­nen Ha­fen? Ihr habt ihn in Ga­za. Ihr wollt ei­nen Flug­ha­fen? In Ga­za."Hass, Terror und Anschläge hat es auch bisher gegeben, winkt Alan Posener in derab, daran werde auch Trumps Plan, die US-Botschaft nach Israel zu verlegen nichts ändern. Im Gegenteil, auch in Europa müsse man nun endlich die Realität anerkennen, nämlich, dassIsrael, meint er: "Je deutlicher den Arabern klargemacht wird, dass der Westen hinter Israel steht, desto eher wird man auch in Ramallah und Gaza die Realität anzuerkennen bereit sein. Wenn zugleich, wie Trump angekündigt hat, ein härterer Kurs gegen den Iran gefahren wird, der für die sunnitischen arabischen Regime der eigentliche Gegner ist, kann Trumps Geste, allem Geschrei derjenigen zum Trotz, die den arabischen Nationalismus und den muslimischen Fanatismus beschwichtigen möchten, tatsächlich denbringen."Trumps Entscheidung sei lediglich ein meint hingegen Malte Lehming im: "Mindestens ebenso lächerlich aber wie der Alarmismus ist der. Was Trump anbelangt - der kann nicht anders. Der gehört so. Aber dass die israelische Regierung, namentlich Premier, so tut, als sei erneut Goliath von David besiegt oder eine feindselige arabische Übermacht von einer tapfer kämpfenden israelischen Armee geschlagen worden, deutet auf einen tief sitzendenhin. Wie klein muss Netanjahu sich fühlen, wenn er seine engen Bande zu Trump als das Größte preist, was ihm und seinem Land widerfahren ist? Wie erbärmlich mutet es an, wenn diese Freundschaft über alles andere gestellt wird."