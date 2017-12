Nicht nur in der Schweiz drohen diedurch eine Volksabstimmung unter die Räder zu kommen. Götz Hamann erzählt in der, dass die öffentlich-rechtlichen Systeme überall in Europa unter Druck stehen: "Und insofern ist es keine Spinnerei mehr zu fragen: Könnte dem Öffentlich-Rechtlichen?" Immerhin stellt er Verunsicherung bei den Sendern fest: "Noch vor ein paar Jahren war es nahezu unmöglich, mit den Intendanten überhaupt zu streiten. Voller Dünkel verwiesen sie auf ihren '', und selbst einfache Mitarbeiter vonundreagierten auf Kritik, als wolle man sie der Unzucht mit der Jungfrau Maria bezichtigen."Nun könnte im EU-Parlament doch nochmal über die Rage abgestimmt werden, obin der EU grenzüberschreitend in denzu sehen sein sollen. Bisher ist diese Idee am vehementen Widerstand dergescheiterten, für das Kleinklein der europäischen Lizenzvergabe zum Geschäftsmodell gehört, schreibt Thomas Kirchner in der: "Der Streit wird, teilweise quer durch die Parteien. In einigen Fraktionen wurde die Abstimmung frei gegeben, darum ist der Ausgang des Votums unvorhersehbar."Außerdem: Einen "in einem großen, viel retweeteten Webaufmacher an: Eine Gruppe vonmarschierte vor der Zeitung auf, erklärte ihr den Krieg auf und machteSpektakel. Angesichts der Umstände, wie der SPD-Politikerzum neuen Direktor der rheinland-pfälzischen Landesmedienanstalt LMK gewählt wurde (nämliich in einem) und einiger bodenloser Antworten, die Eumann einer Reporterin desgab, beklagt Stefan Niggemeier in denden "Irrsinn des".