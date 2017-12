Felix Philipp Ingold trauert in derjenen Zeiten hinterher, als der Autor noch eine "Wirkung des Werks" war und von Strukturalisten für tot erklärt wurde. Heute hingegen herrscht, der Offenlegung und der Beichte vor: Wer derlei schreibt, meint Ingold, "bringt sich in jedem Fall selbst ins Spiel, will als Person und nicht bloß als impliziter Verfasser des Werks ernst genommen werden. Um dies zu unterstreichen, suchen heutige Literaten gern die Öffentlichkeit, geben Interviews, lassen Homestorys publizieren, nehmen an Talkshows teil, absolvieren ausgedehnte Lesereisen, um 'hautnah' an ihr Publikum heranzukommen und ihr Werkgeht über literarische Qualität. Über Alkoholismus, Depression und anderes Ungemach lässt sich verständlicherweise leichter und überdies mitdiskutieren als über."Außerdem: Willi Winkler bringt in der SZ historische Hintergründe zu dem bislang unbekannt gewesenen Briefan, den der Schriftsteller im Mai 1972 an den damals inhaftierten RAF-Terroristen geschrieben hatte und der in der aktuellen Ausgabe derpräsentiert wird (dem vorausgegangen war imein Aufruf Bölls an die RAF, die Waffen zu strecken - hier steht der Text von damals online). Im antizipiert Katharina Schmitz die Rezeption von"Die Zweisamkeit der Einzelgänger" durch die heutige Ausgabe des, dem diesmalals Gast beiwohnen wird. Für den besucht Nadine Lange den. Hartwig Isernhagen schreibt in dereinen Nachruf auf den Schriftsteller Besprochen werdenGedichtband "Kein Anfang und kein Ende" ( NZZ ),"Durchgefühlt und ausgesagt. Ausgewählte Werke" ( Standard ),Gedichtsband "Selbst in hoher Auflösung" ( Tagesspiegel ),"Dunbar und seine Töchter" ( Welt ),"Träumer" ( Zeit ) und"Das Geschlecht der Serie" ().