Am Freitag eröffnetein Berlin die. Seitdem hetzen nicht nur radikale Muslime sondern auchgegen die Moschee, berichten aufMaximilian Popp und Anna Reimann. Ihr absurder Vorwurf: das Gebetshaus sei ein. In die Welt gesetzt habe diese Behauptung der Privatsender, "regierungsnahe türkische Medien griffen den Beitrag auf:, eine der größten Zeitungen, titelte: 'In der Fetö-Kirche beten Männer und Frauen'. Das Boulevardblattberichtete unter der Überschrift ', Applaus aus Israel'. Die Gülenisten in Deutschland verzerrten den Islam nach ihren 'eigenen, perversen Ansichten', schrieb die Tageszeitung. ... Ates vermutet, dass es der türkischen Seite darum gehe, die in der Moschee praktizierte. 'Aber auf der Schiene bekommen sie uns nicht. Deshalb werden uns Gülen-Verbindungen unterstellt, um uns zu Terroristen zu erklären, die zum Abschuss freigegeben sind', so Ates."Aufist Canan Topçu zwar irgendwie enttäuscht , dass zur, zu der Lamya Kaddor aufgerufen hatte, nur so wenig Menschen kamen. Sie selbst wollte aber auch nicht mitmachen, erklärt sie verschnupft: "sollten sichtbar und hörbar der Erwartung der Mehrheitsgesellschaft nachkommen. Ich will mich als Muslima aber. Weil es für mich als Mensch selbstverständlich ist, Gewalt und Mord abzulehnen. Wenn Muslime sich nicht von Gewalt im Namen Allahs distanzieren, dann bedeutet das keineswegs, dass sie islamistische Terroraktivitäten gutheißen. Das müssen wir den Menschen in diesem Land und anderswo vermitteln." Auf einer Demo vielleicht?In derkann Dirk Schümer diese Distanzierungsversuche nicht mehr hören : "Auch die meisten nach Europa zugewanderten Menschen aus China und Vietnam, Südamerika oder Indien hängen einer Form von Religion an, doch gibt es da mitoderallermeistens keinerlei Probleme. Die Frage, ob der Sikhismus, der Buddhismus, der Konfuzianismus oder der Voodookult zu Deutschland gehören, stellt sich deshalb auch nicht annähernd so schmerzlich wie beim Islam, weil deren Anhänger, ob in der Schule oder bei der Arbeit, ihre jeweiligen Religionenmit den Erfordernissen einer aufgeklärten Gesellschaft in Einklang bringen."