Als schlichtweg grandios preist Hans Joachim Müller in derdie-Schau im Kunstmuseum Bonn , die zurückkehrt zu den grauen Bildern der frühen Jahren. "Solche Tateinheit vonund, von sensualistischem Zauber und nüchterner Gedankenarbeit, macht das Werk einzigartig und gibt ihm Bedeutung weit über die spektakulären Auktionsrekorde hinaus. Anders als so manche Erfolgsmaler seiner Generation hat Richter auch nie die autokratische Selbstinszenierung gebraucht. Sein Werk hat mit den Jahren enorm, aber aufgeladen hat es sich nicht."Daniele Muscionico wittert in derden Wahnsinn in den Bildern des Fotoreporters, der seit 2008 in den Kriegs- und Krisengebieten Afrikas unterwegs ist und dessen Arbeiten nun die Fotostiftung Schweiz in Winterthur zeigt: "Nahr istund will unsere Immunität erschüttern. 'Die Realität meiner Umgebung ist so stark, dass ich mich ihr nicht entziehen kann.' Er ist dort, wo sich Geschichte ereignet. In der Fotostiftung, der ersten grossen Museumsausstellung in seiner Heimat, ist das der Südsudan, Somalia, Kongo und Mali. Das Heimkommen von Dominic Nahr ist."Besprochen wird die Ausstellung "" in der Wiener Albertina Standard ).