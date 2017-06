Die Ausstrahlung des Films "" geriet gestern zur hochnotpeinlichen Angelegenheit - derschuf sogar eine eigene Internetadresse zum "Faktencheck", um dienachzuholen, die man den Filmemachern zuvor offenbar gar nicht konzediert hatte. Selbst Arno Frank von, der nach der Präsentation des Films beidas übliche Argument seiner Gegner brachte - der Film habe handwerkliche Mängel (unser Resümee ) - kann in seiner heutigen Besprechung des Films und der Diskussion ( Video in der Mediathek ) nur abwinken: "So redlich der Versuch sein mag, eine Dokumentation zuund sich gleichzeitig von ihr zu, so gründlich ging er in die Hose. Zumal die, mit der im 'Faktencheck' noch das kleinste Haar in der Suppe gesucht wurde, den Befürwortern des Films in die Hände spielte." Wird man am Ende zugeben müssen, dass es den im Film beschriebenen AntisemitismusMichael Hanfeld erinnert im fdaran, dass derbei anderen Dokumentationenverfuhr, etwa "als er vor einigen Wochen einen von seiner Machart her um einiges fragwürdigeren Film über den niederländischen Rechtspopulistenzeigte" (unser Resümee ). "In diesem Film, den dererst nach Kritik von außen in einigen Punkten veränderte und das auch nicht unbedingt transparent, wurde Wilders mehr oder weniger als Repräsentant einerdargestellt." Matthias Drobinski bespricht Doku und Diskussion für. Bei den schreibt Richard Volkmann.Sehr scharf kritisiert Michael Wuliger in seiner Kolumne für dieder- trotz und gerade wegen der Nachricht, dass diedoch die proisraelische Doku "Auserwählt und ausgegrenzt" sendete: "Die Verantwortlichen des Westdeutschen Rundfunks () habengehandelt, sondern taktisch. Sie wolltenholen, bevor ihr peinliches Rumgeeiere den Ruf vonundnoch mehr beschädigt hätte, als er ohnehin schon ist. Derwar noch der Presseerklärung des Sender deutlich anzumerken: Fünfmal ist in dem kurzen Text von 'Mängeln' der Dokumentation die Rede, als wollte man den Autoren noch deutlich eins reinwürgen."Erstmals sind auchzu dem Film zu hören, die das linkskatholische Magazin(das zugehört) gesammelt hat . Drei Historiker reißen die Doku in Stücke, etwa der Zeithistoriker: "Die Gesamtthese des Films ist von unerträglicher: ein erster Holocaust wurde von den Deutschen begangen, die seit Golgatha vonsind (die zu kurze Sequenz über das Christentum hätte ausgebaut werden dürfen), und ein zweiter steht bei den Arabern/Muslimen an, die den Hass auf die Juden mit der Muttermilch aufgesogen haben. Dieselben Ursachen, dieselben Wirkungen, und unsereberufen sich auf ihre ganze angeborene Schuld und nachfolgende Verantwortung, um eine Welt aufzuklären, die taub und stumm ist."