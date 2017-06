In einer Wahl, die ihr ein massives Mandat für einen "" geben sollte, hatihre Mehrheit verspielt - aber auch Labour kann trotz großer Gewinne nicht allein gewinnen. Ryan Heath geht beiin der noch laufenden Auszählung erste Perspektiven durch und erklärt, was ein "hung parliament" ist: "Parteien können nun einebilden, ein zwischenparteiliches Abkommen schließen, einebilden oder, falls sie es nicht hinbekommen, eine Regierung zu bilden,frühestens im August ansetzen." Die Brexit-Verhandlungen werden trotz offizieller Termine wohl weiter verzögert. Ein Liveblog gibt es wie üblich beimNick Cohen schreibt in einem ersten Kommentar für denum 2 Uhr nachts (als noch nicht ganz klar war, dass May ihre Mehrheit verloren hat): "Das neue Parlament wird Brexit nicht rückgängig machen, aber Labour, die Liberaldemokraten und moderate Tories werdenakzeptieren, der Zollgrenzen, Schlangen in Dover und überflüssige Schädigung von Industrie, Landwirtschaft, Finanzsektor und die IT Industrien mit sich bringt. Anders als die Tory-Rechten sehen sie unserenicht als Feinde, sondern als Verbündete."