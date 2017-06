Nach der mag Deborah Orr imkeine Genugtuung oder Schadenfreude gegenüber Theresa May empfinden, und schon gar keinen Jubel über das überraschend gute Abschneiden Jeremy Corbyns. Schließlich habe die Wahl nichts geändert: derbleibt unabwendbar und die Tories bleiben an der Regierung. "I'm supposed to be thrilled that Corbyn got the kids out. Maybe he should have got the kids out a year ago during that, that Cameron promised in order to be prime minister for what turned out to be an extra 13 inglorious months. The kids have voted for the man who made it plain that he, one way or the other, even though the kids who did vote last time voted overwhelmingly to stay in Europe."