Der Sänger wehrt sich in einem Gastbeitrag aufgegen eine Indienstnahme derfür den Protest gegen den Hamburger G20-Gipfel. Die Elbphilharmonie solle Haltung zeigen gegenüber den G20-Mächtigen, hatte zuvor der Kulturbeauftragte Johann Hinrich Claussen der Evangelischen Kirche in der Beilage "Christ und Welt" der gefordert . Hauptmann sieht demgegenüber den Gipfel als "Aushängeschild" unter anderem "für dieunserer Gesellschaft und für unseren Kulturreichtum. Und natürlich für die künstlerische Qualität unserer Musiker. Diese Gelegenheit sollten wir wahrnehmen, um der Welt, die bei diesem Gipfel nach Hamburg blickt, zu zeigen: Wir schaffen es, Hochkultur zu bieten, ohne liebedienerisch oder affirmativ der Politik gegenüber aufzutreten.. Wir spielen nicht, weil die Staats- und Regierungschefs da sind; die Staatschefs sind an diesem Abend in der Elbphilharmonie, um die Musiker zu hören."-Kritiker Karl Fluch schlafen beim Anhören vonneuem, von wütenden Politismen durchsetztem Soloalbum "Is This The Life We Really Want?" sichtlich die Füße ein. Schon bei Waters' alter Band Pink Floyd nervte Fluch das Spiel ins ". Oft wusste man nicht, behandeln Pink Floyd das Thema der geschundenen Kreatur noch oder sind sie schon dafür verantwortlich. Auf 'Is This The Life We Really Want?' geht der 73-Jährige nun also in den Infight mit Trump. Man darf sich das alsvorstellen. Positiv gestimmt lässt sich das als Atmosphäre bezeichnen, doch Waters' Zorn wird von dieserunfreiwillig karikiert."Weiteres: Die hitzige Debatte umlegt sich langsam, beobachtet Nadine Lange im. Christine Lemke-Matwey spricht in dermit Bundestagspräsident, der nebenbei ein Libretto für den Komponistenverfasst hat. Berthold Siegler erinnert in deran das von Musikern selbst organisierte Hippie-Festival invon, dessen Veranstalter "die ganze Bandbreite der Popkultur ihrer Zeit abbilden wollten".Besprochen werden neue Elektro-Alben aus Köln vonund taz ),undDoku "Can I Be Me" über Whitney Houston ( Tagesspiegel ), ein Auftritt von Tages-Anzeiger ),Album "All of this" ( taz ), ein Liederabend mit FR ) und das neue Album von).