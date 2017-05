Joseph Hanimann meditiert in derüber die von außen zum Teil recht befremdlichedurch, der trotz aller Modernisierungsdiskurse keine Scheu hat, an die pathetischsten Inszenierungen eines André Malraux oder François Mitterrand anzuknüpfen: "Ein frühes Zeichen dafür setzte er vor genau einem Jahr als - damals noch potenzieller - Kandidat am 8. Mai zur Feier des Kriegsendes 1945 in Orléans., die von dieser Stadt aus einst gegen die englischen Besatzer auszog, sei die geballte Kraft, die das festgefahrene Machtsystem gespalten habe, sagte er dort. Er glaube jedoch nicht an historische Schicksalsfiguren, sondern nur an die 'Energie des Volks' und den Mut Einzelner, die in schweren Momenten zusammenfänden wie bei de Gaulle nach der französischen Niederlage 1940." wendet sich imbei Suhrkamp gegen all jene, die sich in Frankreich gegen die Wahl des "" aussprachen oder gar von der Wahl zwischen "" sprachen: "Wer so redet, tut so, als wäre die Demokratie nicht prinzipielldas kleinere Übel gewesen. Jede Stichwahl kann nicht mehr sein als die Auswahl eines der beiden vorgegebenen Kandidaten. Wer höhere Auserwähltheit sucht, will noch an Gottesgnadentum, anglauben."Markus Becker kommentiert beidieReaktionen deutscher Politiker auf Emmanuel Macron und seinen europapolitischen Elan: "Sicher, vor der Wahl im September wird die Bundesregierungmehr anstoßen. Das heißt aber nicht, dass sie nicht wenigstens positive Signale aussenden könnte. Denn Macron hat Le Pen zwar klar besiegt, seineaber ist wackelig: Er hat keinen Parteiapparat im Rücken, während die anderen Parteien überlegen, ob sie Macron unterstützen oder bekämpfen sollen. Viel wird davon abhängen, ob Macron schnellvorweisen kann - und vor allem davon, ob es ihm gelingt, Berlin zu Kompromissen zu bewegen."Aus linker Sicht lässt sich einiges gegen Macron sagen, aber seine Verurteilung derist vorbildlich, meint der Politologeim. Britische Politiker könnten sich daran ein Beispiel nehmen: "The chauvinistic nature of French patriotism, and the pervasiveness of Islamophobia in particular, cannot be fully explained without reference to the resentment caused by defeat in the, and by the mythology of French colonialism more broadly. When Macron accurately described French rule in Algeria as 'barbaric' and 'a crime against humanity', he was directly challenging a nationalistic narrative that has longand nourished the Front National. It is an admission of which British politicians should take heed."In Polen demonstrieren wieder Frauen, diesmal weil die "" verboten werden soll, schreibt Wojciech Kość in, der mit der Aktivistingesprochen hat. Auch beim Themaist das letzte Wort noch nciht gesprochen: "Laut Kacpura könen die Regeln für Abtreibung sich selbst ohne gesetzliche Änderungen verschärfen, wenn Ärzte von Krankenhäusern aufgefordert werden, die '' in Anspruch zu nehmen - das Recht, Behandlung auf Grund von moralischen oder religiösen Bedenken zu verweigern. 'Es ist ein Weg, Abtreibung zu verbieten, ohne die aktuellen Gesetze zu verändern', sagt Kacpura.