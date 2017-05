Am Wochenende eröffnet die Biennale in Venedig . Einige Zeitungen preschen vor und schicken erste Berichte. Im wirft Andrea Schurian einen Blick auf die zentarle Schau, die Kuratorinunter dem Titel "Viva Arte Viva" als Erzählung in neun Kapiteln angelegt hat: "Es ist eine, gut ausgeschildert, bestens kontextuiert,angesagter Starkunst, kein Achschonwiedersehen mit den üblichen Verdächtigen, die man sonst auf Großausstellungen prominent vorgesetzt bekommt. Im Gegenteil, diese Biennale - dafür vor allem gebührt der Kuratorin Lob - ist eine der Neu-, mitunter Wiederentdeckungen. Manches ähnelt Bekanntem, wie etwa die Selbstinspektionen des Syrersjenen; die Fotos des 1980 verstorbenen Ungarn Tibor Hajas erinnern an Brus und Schwarzkogler. Der Afroamerikaner, dessen abstrakte Bilder bei genauem Hinsehen Abschriften seiner Adressbücher oder Identitätsausweise sind, antwortet auf die Frage, ob der Vergleich mit Jasper Johns zulässig sei: 'Wenn er nichts dagegen hat, wunderbar.'"Imschickt Nikola Kuhn einen ersten Bericht , vor allemim deutschen Pavillon raubt ihr den Atem: "Der monumentale Raum ist rigoros entleert, nur ein gläserner Zwischenboden wurde eingezogen, auf und unter dem sich die jungen Akteure in Streetwear in Zeitlupe bewegen,schlagen, miteinander ringen, Feuerspuren legen, den Kopf manisch hoch- und runterwerfen, melancholische Lieder singen. Das Publikum steht gebannt dazwischen, betrachtet das Gebaren einer wie verloren erscheinenden Generation, die in Anne Imhofs Übersetzung jedoch einen ungeheuer starken Ausdruck für die Darstellung innerer wie gesellschaftlicher Konflikte gefunden hat." Im aktuellen Heft der widmet ihr Sandra Danicke ein ausführliches Porträt.Charlotte Higgins erzählt mit einigem Sarkasmus die Geschichte der britischen Künstlerin , die jahrzehntelang nicht beachtet wurde und nun mit 73 Jahren auf der Biennale in Venedig den britischen Pavillon bestücken wird. Barlow kommt aus einer Familie voller Berühmtheiten (ihr Großvater war, ihr Großvater der Arzt von Königin Victoria), unterrichtete jedoch ganz in aller Bescheidenheit an Kunstschulen, während die Superreichen auf dem Kunstmarkt immer teurere Werke handelten. "Im Alter von 65 Jahren hörte sie auf zu unterrichten und arbeitete noch härter an ihrer Kunst. Da geschah etwas Magisches:ließ die Menschen sehen, was sie zuvor nicht erkennen konnten.erkannten alle, die cleveren Kuratoren und die gewieften und schlauen Galeristen, dass Barlow eine sehr gute Künstlerin war. Der Beweis, dass es sich dabei um Magie handelte: Einige der Leute, die jetzt meinten, dass ihre Arbeit sehr gut sei, kannten sie seit vielen Jahren."In einem etwas mauen Interview mit derverteidigt Kulturmanagerseine Entscheidung, in Venedig den Biennale-Pavillon vonzu kuratieren: "Natürlich weiß ich, dass Aserbaidschan eine autoritäre Diktatur ist. Aber man muss essagen. Mir geht es um die Menschen, die dort leben. Was ich in meinem Leben nicht akzeptieren werde, sind Redeverbote. Und ich, jeden Morgen an mein Telefon zu gehen und dort Grüße aus Chile, China und Alaska vorzufinden. Heute ist das möglich, unabhängig davon, welche politischen Verhältnisse vor Ort herrschen."Weiteres: Andrea Gnam erkundet in der, wie Bilderunsere Wahrnehmung schulen: "Sie führen uns ein Bildverständnis vor Augen, das von der körperlichen Erfahrung derund der Akustik ausgeht sowie von der Intensität des inneren Erlebens." Bilder der Fotografin zeigt dasder. Ebenfalls in der erinnert Markus Bauer an den in Rumänien geradezu kultisch verherten NationalkünstlerBesprochen werden drei Ausstellungen zur Fotografinin Berlin ( Monopol ).