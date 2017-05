In Paris gibt es eine interessante Ausstellung über den SS-Schergen, den "Schlächter von Lyon", und den berühmten Prozess gegen ihn, der zentral war für die. Das Material offenbart interessante Details über Lücken, schreibt Rudolf Walther in der: "Die Ermittler wie später die den Prozess führenden Richter und Staatsanwälte wollten Barbie für die begangenen Verbrechen exemplarisch bestrafen, aber jede Anklage gegenvermeiden. So sollten zum Beispiel die Umstände, die zur Verhaftung, Folterung und Ermordung des Résistance-Helden Jean Moulin führten, explizit aus dem Prozess herausgehalten werden." Ebenfalls in derwird die Ausstellung über den Alltag in Berlin unter den Nazis im Jahr 1937 besprochen, die erste Ausstellung unter dem neuen Direktor des Berliner Stadtmuseums,Weiteres: In der beschreibt der Kulturtheoretikerdie populistische Sprache der neuen Rechten als Blüte der