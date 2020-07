Man muss nur auf den Unser Resümee ) schauen, um zu erkennen, was in derfalsch läuft, schreiben Hans-Jürgen Hafner und Kito Nedo in der. Den Sammlern,undwurde die "" über das Haus in die Hände gegeben: "Warum, so muss man fragen, ist die Preußenstiftung bis heute nicht bereit, daseines Sammlermuseums einzugestehen? Welchen Sinn hat es, am Sammeln möglichst prominenter Sammler festzuhalten? Es ist diese Konzeption, die für dieses Museumsdesaster mitverantwortlich ist. Eine Konzeption, die - historisch betrachtet - zum überkommenenpasst, der die Politik der letzten drei Dekaden dominiert und öffentliche Institutionen nicht nur in der Kultur irreparabel beschädigt hat. Kein Wunder, wenn der Hamburger Bahnhof bis heute über keinen nennenswertenverfügt, wenn die Finanzierung selbst des operativen Geschäfts, den Museumsbetrieb hinten und vorne nicht reicht."Im Deutsch-Französischen Krieg im Jahrstand die Fotografie noch am Anfang und war mit der heutigenkaum zu vergleichen, schreibt Claudia Mäder in der. Vielmehr bot sie die Möglichkeit ins nationale Befinden zu blicken. Während sichstolz in Uniform ablichten ließen, nahmen Franzosen vor allem die "Barbarei" der Gegner auf, so Mäder: "Dieser politisch motivierte Zugriff auf die Fotografie verstärkte sich weiter, als Frankreich 1871 in denschlitterte. Die Aufständischen, die in der Pariser Kommune eine autonome sozialistische Verwaltung aufbauten und gegen die konservative Führung der neuen Republik revoltierten, ließen sich zuweilen stolz vor niedergerungenen Monumenten der alten Zeit ablichten. Später freilich dienten dieselben Bilder den Behörden dazu, flüchtige. Und auch gefälschte Bilder ließen in dem aufgeheizten Klima nicht auf sich warten:, auf denen angeheuerte Schauspieler Verbrechen der Revolutionäre inszenierten, sollten den Ruf der Kommune schädigen."In der nimmt Ingeborg Ruthe die Ausstellung in der Berliner-Stiftung zum Anlass, Lebendigkeit und Schönheit von Ehrhardts Mineral-Fotografien zu ergründen: "Ehrhardt trat den Beweis an, dassnicht tot, sondern ein sehr lebendiges Element ist. An den Wänden der Berliner Alfred-Ehrhardt-Stiftung ist die einzigartige Schönheit, ist die Dynamik der Kristalle zu bewundern, die Kraft des Prismatischen, der Rhythmus der Formen, die- und die Ordnung im scheinbaren Chaos der Natur."Weitere Artikel: Nach allerhand Querelen im Münchner Unsere Resümees ) scheint mit den neuen Chefsundnun Ruhe einzukehren, freut sich Patrick Guyton in der: "Niemand wurde ausgesourct, die meisten Beschäftigten behielten ihre Jobs. Nur absolute Minikräfte, die etwa zwei Stunden in der Woche gearbeitet hatten, sind gegangen, sowie andere aus Altersgründen." Ebenfalls in der schreibt Petra Schellen über die Posse um dievonvor dem Tierpark Hagenbeck, der vorgeworfen wird, sie sei rassistisch. Für die hat Ingeborg Ruthe schon mal einen Blick auf diegeworfen, die bald im Berliner Stadtmuseum zu sehen sein wird.Besprochen werden die große Ausstellung im Leipziger Museum der bildenden Künste ( Tagesspiegel ) die Ausstellung "Future Food" im Dresdner Hygienemmuseum ( taz ), die Ausstellung : Break of Gauge" im Hamburger Kunstverein Harburger Bahnhof ( taz ) und die Schau im Hamburger Museum für Kunst und Gewerbe ().