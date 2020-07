Robin Rhode, Fountain, 2014. © Robin Rhode

Man sollte ein bisschen was über diewissen, wenn man die Arbeiten des in Berlin lebenden südafrikanischen Künstlersin der Kunsthalle Krems betrachtet, empfiehlt -Kritiker Stephan Hilpold. Denn Rhode "nimmt in seinenimmer wieder Bezug auf die spezifische Geschichte seiner Heimat - zumal auf die Geschichte der Coloured, jener mit besonders vielen Diskriminierungen kämpfenden Community, der er auch selbst angehört." Die meisten Arbeiten von Rhode entstehen in Westbury, einem Ghetto von Johannesburg: "Hier hat der 1976 geborene Künstler Anfang der Nullerjahreentdeckt, die ihm genauso zur Leinwand wie zum Fotostudio wurde. Gemeinsam mit einer Gang von beinahe zwei Dutzend Schulabbrechern, Obdachlosen oder Drogensüchtigen übermalt, besprüht oder bekritzelt Rhode die Wand für jede künstlerische Arbeit wieder und wieder von Neuem und hält das Ergebnis anschließend mit der Kamera fest. So entstehen Rhodes hybride Kunstwerke, bei denen er sich genauso als Maler, Performer wie auch als Fotograf betätigt. ... Das erinnert genauso an denmit seinen slapstickartigen Sequenzen wie an kurze Comics. Nur dass Rhode immer mit doppeltem Boden arbeitet und mit Anspielungen auf die politische Geschichte Südafrika genauso aufwartet wie auf die westliche Kunstgeschichte."Philipp Meier schildert in derdie unerfreuliche Lage für den, in den viele Schweizer Galerien und die Art Basel immer noch Hoffnungen setzen: "Peking selber dürfte indes ein lebendiges Interesse an einem weiterhin florierenden Hongkong haben, zu dessen internationaler Attraktivität wesentlich auch die Kunst beiträgt. Wo aber bezüglich Kunstfreiheit die rote Linie verläuft, werden allein die Machthaber in Festlandchina wissen. Und so ist die Gefahr nicht von der Hand zu weisen, dassweite Kreise zieht. Was werden die Galerien noch an der Art Basel zeigen, was lieber in ihren Depots belassen? Und was werden sich all die, die sich hier in prestigeträchtigen Liegenschaften eingemietet haben, getrauen, künftig an Ausstellungen auszurichten?"Weiteres: In dergratuliert Kolja Reichert dem amerikanischen Künstlerzum Achtzigsten. Besprochen wird eine Ausstellung des Künstlers Robin Rhode in der Kunsthalle Krems (Standard)