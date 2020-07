Open Ceremony im Olympiastadion. Foto: Julian Baumann

Statt mit einem "globalen Event", dem geplanten und wegen Corona abgesagten 24-stündigen "Olympia 2666", beendeteseine Intendanz an den Münchner Kammerspielen mit einer vonausgerichteten Eröffnungsfeier im verlassenen Olympiastadion. "Das ganze hat eine", meint in derChristine Dössel, die scharf, aber am Ende doch ganz freundlich die kurze Lilienthal-Ära resümiert, während Julia Riegerschwebt, andere Ensemble-Mitglieder den Rasen gießen oder als Super-Mario auf einem Bobbycar herumkurven. "'Vielleicht ist Mario ja der Name einer', sagt die wiedergekehrte Julia Riedler gegen Ende und trägt ein rotes T-Shirt, Lilienthals Lieblingskleidungsstück . Die Botschaft ist klar: Sie werden, auf dass sein Münchner Ende doch zu einem 'Opening' werde. Dass währenddessen am zuvor trüben Himmel die Sonne aufgeht und das Stadion in ein herrliches Abendlicht taucht, erzeugt eine, fast wie von oben verordnet."-Kritikerin Teresa Grenzmann gerät bei der Schau im Olympiastadion schwer ins Grübeln: "Was wird hier eröffnet, was verabschiedet? Weckt das leere Stadion nicht auch die Assoziation an dasin der ersten Zeit der Intendanz Lilienthals 2015/2016? Kann der freie Flug am Drahtseil, mit dem sich Julia Riedler zu Beginn heroisch vom Zeltdach stürzt, nicht auchwerden? Und erinnert das regelmäßige Hegen des Rasens mit der Handgießkanne nicht an dendes Intendanten um die Gunst der Stadt?"