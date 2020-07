Im Interview mit derspricht der israelische Philosophüber den Zionismus, Israel als Apartheidsstaat (was er als Beschreibung ablehnt), Identitätspolitik und den: "Ich denke, die deutsche Diskussion umgeht am eigentlichen Punkt vorbei. Ich kenne die Debatte aus den USA. Viele meiner Studenten denken, Kant sei ein Kolonialist und ein chauvinistisches Schwein. Natürlich hat er manch Schreckliches in Bezug auf Schwarze geschrieben, ebenso über Frauen und Juden. Er war ein Mann seiner Zeit. Aber will man jetzt dieauflösen? Die eigentliche Frage ist nicht, ob Kant Rassist war, sondern ob derist, wie jetzt die Identitätspolitiker von links und rechts behaupten. Wenn Universalismus rassistisch ist, war Kant Rassist. Wenn Universalismus aberist, dann ist Kant die beste Waffe gegen Rassismus, die wir haben. Zu viele auf der Linken haben argumentiert, Universalismus sei Rassismus, weil er nur für weiße Männer gedacht sei. Wenn Sie so argumentieren, sind Sie bald bei einer AfD-Position. Die angeblich Linke und die Rechte haben dieselben anti-universalistischen Annahmen; dann geht es am Ende nur noch darum, wer."Unserewachsen uns langsam über den Kopf, unser Denken kann da nicht mithalten, meint , leitender Berater des Think-Tanks Berggruen Institute, in der. "Die Wissenschaft hat - jedenfalls aus der Sicht unserer Philosophen und Theologen - derzeit. Sie kann lediglich berichten, dass wir eine Ansammlung von Zellen sind; ein Bündel Nerven; ein Immunsystem; Wirt für ein Universum von Mikroben. Das Sein, die Person, die Menschenwürde - all das sind Konzepte, die ihren Ursprung in derhaben." Und das sei mit ein Grund, warum Religion plötzlich wieder gefragt sei: Auf der Suche nach einer "", die mit der Wissenschaft Schritt halten könne, müsse man "aus allen verfügbaren Quellen der Weisheit schöpfen, auch aus den frühen religiösen und ethischen Schriften sämtlicher Kulturen".ist nicht das Problem der Erde, sondern meint im Interview mit derdie Soziologin . Dennoch werde vor allem über ersteres gestritten, aus Angst, den "demografischen Wettlauf" zu verlieren: "Zwar wird diese Angst oft in Diskursen über die scheinbare kulturelle Unvereinbarkeit vom Islam mit abendländischen Werten in Europa ausgedrückt, aber das demografische Argument schwingt stets mit. In vielen osteuropäischen Gesellschaften wird vor deraufgrund der hohen Auswanderung, gepaart mit den niedrigen Geburtenraten, gewarnt. Der Trend hin zu einem Diskurs von 'demographischer Sicherheit' wird von immer stärker werdendenund populistischen Tendenzen genährt."