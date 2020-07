"Eine Sehnsucht nach" grundiert "Xerrox Vol. 4", das neue Album des Klangintellektuellen schreibt Max Dax in der. Einen Geschmack dieser Sehnsucht vermitteln auch die Interviewpassagen in der Besprechung: "Für mich ist Technologie eine lyrische Angelegenheit. Die Computersprache Unicode ist für mich konkrete Poesie. Und dass Dichtung Abstraktion bedeutet und als sprachliches Format so offen ist wie kein Zweites, beschäftigt mich schon seit Jahren.und seine Annahme, dass alles, was denkbar ist auch möglich ist. Freilich in einem positiven Sinne: Wenn ich mirwie eine Introspektive vorstelle, dann ist sie auch genau das. Nur dass ich mich eben nicht der Form des Gedichts bediene, sondern der Form der elektronischen Musik." Wir hören rein:Ole Schulz freut sich sehr darüber, dass das britische BBE Label mit der fortschreitenden Wiederveröffentlichung des gesamten Back-Katalogs voneinen wahren Schatz derwieder zugänglich macht. Ganz wunderbar etwa das Doppelalbum "Wakar Alhazai Kano / Mus'en Sofoa" der, das "zwar unter Afrobeat firmiert, aber völlig anders als etwa jener in Yoruba und Pidgin gesungene Afrobeat eines Fela Kuti. Stattdessen legt die Tabansi-Hausband um die sieben Martins Brothers acht je viertelstündige hypnotisch-raue Stücke vor, die mal in der arabisch beeinflusstenwurzeln, mal in den p." Wir hören rein:Weitere Artikel: Ljubiša Tošic erkundigt sich für denbeim Leitungsduo Michael Bladerer und Daniel Froschauer nach dem Stand der Dinge bei den. Der Filmemacherund der Schauspieler plaudern in derüber ihr Buch "Klassik Drastisch", das aus ihrem gleichnamigen Podcast hervorgegangen ist. Jan Brachmann schreibt in dereinen Nachruf auf den russischen KomponistenBesprochen werdenBuch über NZZ ), das neue Album von Freitag ),Buch über Berliner Zeitung ),neues Album "Ghosts of West Virginia" ( Standard ) und-Aufnahmen von NZZ ).In der Frankfurter Pop-Anthologie schreibt Anna Vollmer über"L'anno che verrà":Und gerade gemeldet: Der große italienische Komponist. Nachrufe gibt's bestimmt morgen. Jetzt trauern wir noch und erinnern uns: