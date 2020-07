Über die Jahre warMusical "Hamilton" am Broadway nicht nur extrem erfolgreich, es galt auch als Vorzeigestück für innovatives diverses Storytelling: mit schwarzen Schauspielern, die die Gründerväter darstellen, HipHop, R&B und Soulmusik und einer Hauptfigur, die als Einwanderer von einer karibischen Insel kommt. Doch jetzt soll "werden, denn der amerikanische Gründervater unterstützte die Familie seiner Freu, die. Der amerikanische Autorhat dazu das Stück geschrieben "The Haunting of Lin-Manuel Miranda", berichtet Nawal Arjini in. "Wie eine schonungslos fröhliche Dampfwalze versprach 'Hamilton', die vertraute Schulbuchgeschichte zu beleben, indem es Gesang, Tanz, leichte sexuelle Intrigen und - vor allem -in das Leben seines Gegenübers brachte. 'The Haunting of Lin-Manuel Miranda' dagegen nimmt das Stück, seinen Schöpfer, die Biografie, aus der es stammt, und den Gründervater selbst in die Pflicht; am Ende von Reeds Stück sollen wir glauben, dass die Geister Miranda von demüberzeugt haben." Daneben ging der übliche Twitter-Sturm los, der die Annullierung des Musicals forderte. Miranda versuchte seineund tweetete laut : "All the criticisms are valid. The sheer tonnage of complexities & failings of these people I couldn't get. Or wrestled with but cut. I took 6 years and fit as much as I could in a 2.5 hour musical. Did my best. It's all fair game".Weitere Artikel: In der berichtet Jens Fischer vom Festivalin Braunschweig. Anlässlich des 50. Geburtstags von "'s Kammertheater" erinnert in derDaniele Muscionico an den KZ-Überlebenden und Zürcher Theatermacher. Ebenfalls in der schreibt Martina Wohlthat zum Achtzigsten des Schweizer Choreografen. Diestreamt ab morgen 18 UhrDokumentarfilm aus dem Jahr 1991 überArbeit an der Inszenierung "Hamlet | Maschine", die im März 1990 mit Ulrich Mühe in der Titelrolle im Deutschen Theater Berlin herauskam.Besprochen werdenMonolog "Branka" im Schauspiel Frankfurt ( FR ) sowie Alexander Wewerkas und Jonas Tinius' zweibändige Monografie "Der fremde Blick" über den Theatermacher(nachtkritik).