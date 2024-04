Im Interview mit ärgert sich die Schriftstellerinüber die "Sündenbock-Funktion", die ihrer Ansicht nach demseit dem Terroranschlag der Hamas vom 7. Oktober zugeschoben wird. Sie bittet um Differenzierung, etwa wenn Interviewer Ijoma Mangold einwirft, Butler habe die Hamas als Befreiungsbewegung bezeichnet: "In den Debatten umreagieren wir auf Schlüsselworte. Wenn wir Befreiungsbewegung oder Widerstand hören, denken wir, das ist gut, also ist alles, was ich im Namen des Widerstands tue, gut. Nein! Es gibt bewaffneten Widerstand, den ich eindeutig als Terrorismus bezeichnen würde. Hier bin ich übrigens anderer Meinung als Butler, für die der 7. Oktober bewaffneter Widerstand war und nicht Terror. Deshalb habe ich lange darüber nachgedacht, warum ihr diese Unterscheidung so wichtig ist. Weil es ihr umgeht. Paraphrasiert: 'Entweder es gibt eine politische Motivation - dann wäre es Widerstand. Oder es ging am 7. Oktober darum, so viele Juden wie möglich zu töten, weil die Hamas halt so antisemitisch ist - dann wäre es Terrorismus.' Ganz wichtig: Auch mit einer politischen Motivation ist der Anschlag noch immer ein massives Verbrechen! Aber nur wenn es einegibt, kann es auch einegeben."Wir tragen die Kolumne von Tania Martini vom Freitag nach - auch weil sie auf einen Artikel hinweist, den wir ebenfalls übersehen hatten. Fassungslos las sie einen Text der deutschen Autorin, Großnichte eines Hitler-Generals, die sich imSorgen um dasin der Welt macht: "Ist es die Sorge darüber, dass es einan den Universitäten gibt? Oder darüber, dass die Zahl antisemitischer Straftaten gestiegen ist? Nein, die Verbrechen des Onkel Walter 'fühlen sich gerade jetzt unangenehm relevant an', weil Deutschland, 'die schon einmal gemacht wurden', gerade weil es 'an der Seite Israels' stehe. Israelis als die Nazis von heute? Und Nazis erkennen Nazis am besten? 'Die Vergangenheit meiner Familie und Deutschlands lastet schwer auf mir. Und deshalb liegt mir Gaza so am Herzen', so der Titel des Textes, der symptomatisch ist für einen bestimmtenvoller Verdrehungen und Blindheiten."In derbeschreibt Franziska Sittig die Stimmung an, die sie als hausgemacht empfindet: "So geschockt ich anfangs auch war, dass Hamas, Hizbullah, PFLP und Islamic Jihad von vielen Studenten als, die sie sind, angesehen werden, umso besser kann ich mittlerweile nachvollziehen, woher diese Ansichten rühren. Ich kann mit Kufija und oft noch Covid-Maske verhüllte Studenten nicht isoliert für ihren Israelhass und in wachsendem Maß auch Hass auf die Vereinigten Staaten verantwortlich machen, wenn- des interdisziplinären Standard-Literaturkanons der Universitäten - lehren, das gesamte westliche System sei 'oppressive' und jeder, der Teil dieses System ist, mache sich mitschuldig, weshalb ein direkter Angriff auf das System der einzige Ausweg sei." Sittig beschreibt auch einen wesentlichen Unterschied zu den: "Damals zielte die Besetzung von Universitätsgebäuden und der Druck auf die Universitätsverwaltung nicht darauf ab, für eine Minderheit oder einen gemeinsamen gerechten 'cause' auf Kosten einer anderen Minderheit einzustehen. Heute dagegen werden jüdische und israelische Studentenfür das Vorgehen Israels im Gazastreifen haftbar gemacht." Ähnlich sieht es Josef Joffe in derIm Interview mitwehrt sich der jüdische Yale-Student Ben Weiss gegen den Vorwurf, die Proteste an amerikanischen Universitäten seien. "Als Student im vierten Jahr in Yale empfinde ich diese Charakterisierung als, da sie nicht weiter von der Wahrheit entfernt sein könnte. Auf Schritt und Tritt bin ich auf eine Gemeinschaft von Aktivisten und Organisatoren gestoßen, die gerne zuhört,und sich für die Einbeziehung jüdischer Stimmen und Perspektiven einsetzt. Als Teil der schwierigen Arbeit, ein pluralistisches Protestumfeld zu schaffen, hat die Koalition beispielsweisebei der kollektiven Entscheidungsfindung über die zu verwendende Sprache angehört und sich schließlich darauf geeinigt, keine Sprechchöre wie 'Es gibt nur eine Lösung: Intifada-Revolution' zu verwenden, die bei einigen jüdischen Studenten ein Gefühl der Unsicherheit hervorrief. Obwohl diese Gesänge auf dem Yale-Campus zu hören waren, wurden sie von den Organisatoren der Proteste im Rahmen des laufenden Dialogs."Der amerikanische Ethnologehat gerade ein Buch über "Migration und soziale Komplexität" veröffentlicht. Im-Gespräch erklärt er, weshalb er statt von "" von "" sprechen will: "Soziale Kategorien wie Ethnie oder kulturelle Zugehörigkeit sind meiner Meinung unzureichend, um die Diversität unserer heutigen Gesellschaften begreifbar zu machen. (…) In vielen unserer Debatten herrscht die Vorstellung vor, dass die Welt in Gruppen unterteilt ist.sozusagen. Das ist die, die wir über die Welt legen, aber Gruppen sind keine hermetisch verschlossenen, abgegrenzten Einheiten. Kategorien sind porös, sie sind nicht fixiert. Identitäten sind immer mehrdimensional. (…) Immer mehr Menschen gehören mehreren Strömungen gleichzeitig an, was an der wachsenden Verbreitung des Zusatzes trans- erkennbar ist: Transnationalität, Transgender, Transsexualität, in der Soziallinguistik gibt es auch die Transsprache. Vieles ist heute durchlässig und im Fluss."