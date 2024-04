Am übernächsten Samstag, den 11. Mai, findet in Malmö derstatt - und die Sicherheitsvorkehrungen rund um die israelische Sängerinlaufen auf Hochtouren, berichtet Jan Feddersen in der. Diese "soll ihr Hotelzimmer während ihrer Tage in Schweden nicht verlassen, allzu prekär sei die Situation. ... Eine Israelis willkommen heißende Stadt, eine, die die spezifische Bedrohtheit von Jüdinnen und Juden überhaupt ernst nimmt, gibt es in Schweden ohnehin keine, Malmö wäre die allerletzte, die für dieses Prädikat geeignet wäre. Offen ist auch, ob sich die israelische Delegation mit ihrer Sängerin an deram kommenden Sonntag beteiligen wird: Allzu groß könnte nicht nur die Gefahr sein, dassfürsorgen, sondern, so sagen Menschen aus dem Umfeld jüdischer Organisationen, es könne kaum riskiert werden, dass Malmö zu einem Ort des Massakersbei den Olympischen Sommerspielen 1972 wird."Außerdem: Nick Joyce plaudert für denmit den. An Hit "I Like The Way You Kiss Me" kommt auchin den deutschen Single-Charts nicht vorbei, schreibt Nadine Lange im. Und Axel Brüggemann führt indurch die. Besprochen wirdBuch "Das Echo der Zeit" übersowieund die Musik während des Welt ).