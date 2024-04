An derdominieren nach wie vor propalästinensische Studenten das Bild, die Israelis empfehlen, "nach Polen" zurück zu gehen. Frauke Steffens berichtet in derwohlwollend über die Arbeit studentischer Journalisten, die an Uni-Radios und beimdurch ausgewogene Berichterstattung auffielen. Das sieht dann so aus, dass die Jungjournalisten bitten, diean der Uni zu respektieren, etwa beim: "Im offiziellen Referendum am zur Universität gehörenden Columbia College etwa hätten rundfür den Rückzug der Hochschule aus israelischen Investitionen und rund 66 Prozent für ein Ende des Doppeldiploms mit der Universität Tel Aviv gestimmt."Das aktuelle Editorial desklingt dann auch. In einem offenen Brief an die Uni-Präsidentin Minouche Shafik beklagen die Jungjournalisten, dass diese dieauf dem Campus zugelassen hätte und diebeschädige. "Wenn Sie wirklich an 'gemeinsame Werte, die uns verbinden' appellieren wollen, müssen Sie sich mit den mehr alsauseinandersetzen. Ihre Studenten 'diktieren keine Bedingungen'; sie fordern Sie und die Verwaltung auf, sich mit den sich ausbreitenden Gräueltaten auseinanderzusetzen, an denen dieist."Ebenfalls in derberichtet Michaela Wiegel über Studenten an der Pariser Elitehochschule, die sich ähnlich gebärden wie ihre New Yorker Kommilitonen.Auch inist einiges los. "Die Polizei ist vom antisemitischen Mob so eingeschüchtert, dass sie sogar", titelte am Wochenende dieo ganz stimmte die Schlagzeile allerdings nicht, denn es war nicht die Polizei, die das Mahnmal verhüllen ließ, sondern die- so der korrigierte Bericht der. "Städtische Beamte verbargen gestern Großbritanniens erstes öffentliches Mahnmal für die sechs Millionen Opfer des Nazi-Völkermords im Hyde Park, was ein Holocaust-Überlebender als 'beschämend' bezeichnete. Das Mahnmal wurde anschließend von Beamten der Metropolitan Police bewacht, um zu verhindern, dass es vonangegriffen wird, die bei einer weiteren Demonstration gegen den Krieg in Gaza durch London zogen."