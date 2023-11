Henry Kissinger ist gestern im Alter von 100 Jahren gestorben. In einem ersten Nachruf auf ZeitOnline erinnert Matthias Naß an den amerikanischen Politiker, Politikwissenschaftler und Gelehrten, dem bis ins hohe Alter alle Türen offen standen: "War Kissinger ein Staatsmann? Trieb ihn nicht zu sehr die Eitelkeit, die Gefallsucht, bisweilen der pure Opportunismus? Seine Schwächen waren nicht zu übersehen, aber sie schmälerten seinen Ruhm nicht. Auch nach Nixon und Ford baten ihn alle amerikanischen Präsidenten um seinen Rat." Er "lieferte, mit seiner sehr eigenen Mischung aus Selbstironie und Schlagfertigkeit, verlässlich die schönsten Aperçus. Gefragt, ob er lieber als Mr. Kissinger oder Dr. Kissinger angesprochen werden wolle, antwortete er: 'Ich kenne mich mit dem Protokoll nicht aus. Nennen Sie mich einfach Exzellenz, das genügt.' Als er in seiner Zeit als aktiver Politiker einmal in Rom landete, erfuhr er, dass der Papst gerade zwei Menschen heiliggesprochen hatte. Worauf Kissinger fragte: 'Wer ist der andere?'"



In der SZ schreibt Stefan Kornelius: "Kissingers historisches, philosophisches und realpolitisches Verständnis von Macht und ihrer Balance stand im Mittelpunkt all seines Denkens. Obwohl er über seine Prägung nie gerne und viel gesprochen hat, muss man davon ausgehen, dass dieser von Weimar und der Machtübernahme der Nationalsozialisten traumatisierte jüdische Junge seine europäische Vorstellung von einem Kräftegleichgewicht auf die andere Seite des Atlantiks getragen hat und dort Generationen von Außenpolitikern mit seiner Vorstellung von Dominanz und Ausgleich prägte." Im Dlf führt Marcus Pindur knapp 20 Minuten durch Kissingers Leben.



Für sein Buch über den europäischen Dschihadismus - "La colère et l'oubli", zu Deutsch: "Der Zorn und das Vergessen" - sprach der französische Politologe Hugo Micheron, der auch mitverantwortlich für eine Arte-Doku zum Thema zeichnet, mit inhaftierten Islamisten in französischen Gefängnissen. Im SZ-Gespräch warnt er unter anderem vor einer gefährlichen Allianz zwischen dem IS und der Hamas: "Für Daech stand Hamas im Einflussbereich Irans, der Schiiten also. Nun aber hat sich Hamas in gewisser Weise daechisiert. Ich sage nicht: Hamas ist gleich Daech. Doch die Terrormethoden des 7. Oktober sind jenen von Daech sehr ähnlich. (…) Hamas und Daech wollen den Dschihadismus in Europa aufwecken." Die europäischen Demokratien haben die Gefahren zu lange unterschätzt, indem sie sagten: "Unser Problem ist der Terrorismus - wenn es also keine Anschläge gibt, haben wir kein Problem. Dadurch hat man dem Dschihadismus Lücken gelassen. Man hat die Gefahr nicht kommen sehen, dabei sind die Dschihadisten immer sehr klar in ihren Ansagen. Wenn jetzt bei Ihnen in Deutschland die islamistische Organisation Hizb ut-Tahrir auf die Straße geht und die Einführung der Scharia fordert - dann muss man kein Islamwissenschaftler sein, um zu verstehen: Hier ist ein System am Werk, das sich über grundlegende deutsche Werte hinwegsetzen will."



Im Zeit-Interview spricht Ahmad Mansour über seine Angst, sich als in Israel aufgewachsener Palästinenser mit Israel zu solidarisieren. Nur wenige in seiner Familie sprechen noch mit ihm, erzählt er. Israel muss den Krieg gewinnen, betont er dennoch, auch mit Blick auf die zivilen Opfer in Gaza: "Die vielen Toten und Verletzten sind genau die Kollateralschäden, die die Terroristen brauchen, um Israel und die Weltöffentlichkeit unter Druck zu setzen. Dazu passt, wie sie sich selbst bei den Freilassungen der Geiseln inszenieren. Als wären sie deren Beschützer, ein bewaffneter Begleitschutz, und nicht in Wahrheit grausame Entführer. (...) Mich ärgert maßlos, wie viele auf dieses Narrativ hereinfallen. (…) Wir müssen erkennen, die sind nicht unsere Befreier, sondern unser Feind. Statt sich von ihnen 10.000 Dollar für einen entführten Israeli zahlen zu lassen. Statt sich einzubilden, dass ich ins Paradies komme, wenn ich Juden ermorde. Statt zu prahlen: Ich sterbe den Märtyrertod. Die Hamas ist ein Sammelbecken für Menschen, die Helden spielen. Für Labile, die von psychopathischen Anführern wie Jahia Sinwar ausgenutzt werden. Sie bekommen Drogen, werden darauf trainiert, Wehrlose zu quälen und Leichen zu schänden."



Im Tagesspiegel analysiert auch Christoph David Piorkowski nochmal den "blinden Fleck" der globalen Linken, die den Antisemitismus als Befreiungskampf gegen die Eliten sieht: "Dass nicht nur 700.000 Palästinenser:innen im Zuge der Staatsgründung Israels eine Nakba erlebten, sondern auch 900.000 Jüdinnen und Juden aus arabischen Ländern vertrieben wurden, spielt für die Anhänger:innen der Lehre keine Rolle." Sie konzentrieren ihren Hass auf "den Juden". "'Der Jude' fungiert hier als das mit der Unordnung der modernen Welt assoziierte Gegenbild einer als einheitlich und natürlich empfundenen Gemeinschaftsordnung. Diese Ordnung kann die deutsche 'Volksgemeinschaft' sein, wie im rechtsextremen Antisemitismus. Sie kann als 'Umma', als Gemeinschaft der Muslime, gedacht werden, wie im islamistischen Antisemitismus. Sie kann aber auch als gerechte, naturverbundene und nachhaltige Community von Menschen im 'globalen Süden' gemalt werden, die sich gegen den mit Militarismus, Ausbeutung und Naturzerstörung assoziierten 'Norden' behauptet". (Der Tagesspiegel hat nach Leser-Beschwerden übrigens beschlossen, nicht mehr zu gendern.)



Warum schweigt die feministische Bewegung angesichts massenhafter Vergewaltigungen an jüdischen Frauen, fragt sich Thomas Schmid in der Welt (und in seinem Blog). In Italien gingen nach einem Mord an einer Frau durch ihren Ex-Freund hunderttausende Menschen am Wochenende auf die Straße und prangerten die Gewalt gegen Frauen an. "Wie aber konnte man von da aus nicht den Bogen schlagen zu den vielfachen entsetzlichen Morden, die an israelischen Frauen begangen wurden? Ganz offensichtlich reichte die Empathie dafür nicht aus. Auch die Demonstranten in Rom und anderswo beteiligten sich an dem Schweigen über den schrecklichsten aller Femizide. Ja, mehr noch: Schlein, die junge Vorsitzende der größten Linkspartei, musste ihre ganze queerfeministische Autorität in die Waagschale werfen, um die eindeutig propalästinensischen Passagen aus dem Aufruf zur Kundgebung in Rom wenigstens etwas abzuschwächen. Und geradezu flehentlich hatte sie die Demonstranten aufgefordert, auf das Mitführen der palästinensischen Flagge zu verzichten. Vergeblich."



Henryk M. Broder macht sich in der Welt Sorgen um den Zustand des Staates Israel nach den Anschlägen am 7. Oktober. "Eine solche 'Kränkung' kann keine Gesellschaft überleben, ohne auseinanderzufallen oder sich zu radikalisieren. Und wenn Sicherheit vor Freiheit kommt, dann sind die Tage der Demokratie gezählt." Außerdem weist er daraufhin, dass die antisemitische Bewegung sich die Juden Anfang des 20. Jahrhunderts nach Palästina wünschte: " 'Juden raus nach Palästina!' hörte sich geradezu romantisch an, wie die Einladung zu einer Kreuzfahrt, verglichen mit dem aktuellen Schlachtruf 'Juden raus aus Palästina!' Das ist die Übersetzung der Parole 'From the River to the Sea, Palestine will be free'. Ehrlicher und offener lässt sich der Wunsch nach einem Ende des Judenstaates auf dem Boden des historischen Palästinas nicht ausdrücken."



Javier Milei nur als Rechtspopulisten in der Tradition von Trump, Orban und Co. zu betrachten, reicht nicht, meint Ijoma Mangold in der Zeit. Von jenen trenne ihn "sein antiautoritärer Grundimpetus, (...) seine Gegnerschaft zum Protektionismus (...) und seine finstere Entschlossenheit, einen ausgeglichenen Haushalt vorzulegen." Vielleicht liegt in Mileis Libertarismus ja auch eine Chance für Argentinien, das vor hundert Jahren zu den reichsten Ländern der Welt zählte, glaubt Mangold: "Seit den Fünfzigerjahren, also tatsächlich seit der ersten Regierungszeit Juan Peróns, erlitt das Land einen fast ununterbrochenen wirtschaftlichen Abstieg, während der Staatsapparat in der gleichen Zeit wuchs, die Staatsquote stieg, das Heer der Staatsangestellten größer und größer wurde, ein Staatsbankrott den nächsten jagte und die Inflation inzwischen fast 150 Prozent erreicht hat. Die Alltagswirklichkeit aller Argentinier besteht mittlerweile darin, möglichst viele Peso auf dem Schwarzmarkt in Dollar zu tauschen, denn der Geldwert ihrer Landeswährung zerrinnt ihnen in den Fingern von einem Tag auf den nächsten."