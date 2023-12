Klarere Worte als im gestrigen-Interview ( unser Resümee ) findetheute in der, wenn er mit Blick auf die Allianz zwischenvon einer weiteren " spricht und sich fragt, ob Politik und Medien bewusst die Augen vorverschließen: "Radikale Muslime und verbohrte Linke mobilisieren zum Druck auf europäische Regierungen - ein Paradebeispiel für. Solche Taktiken beschreiben bereits die Schriften der Gründerväter der. Sie inspirieren ihre Anhänger, wie die Hamas, auch in der Gegenwart. Umso erschreckender, wenn diese Dynamik auchund akademische Milieus ausübt. Teils werden Islam-Fundamentalisten nicht nur toleriert, sondern sogar, mit öffentlichen Geldern unterstützt und vor Kritik auch aus der muslimischen Gemeinschaft geschützt. Die jüdische Gemeinschaft und Israel werden sich der veränderten Weltlage bewusst. Noch haben sie die Unterstützung der USA und anderer europäischer Länder. Der Westen muss sich aber enorm viel mehr Klarheit verschaffen über die Milieus, diesind, in der Politik wie im Bildungssystem, in der Wissenschaft und in Thinktanks."Noch einen Schritt geht der algerische Schriftsteller , der im-Gespräch im Schweigen arabischer Intellektueller erkennt, "dass ein nicht zu unterschätzender Teil derund antiisraelisch ist. Die einen stehen dazu und rufen es laut aus, die anderen schweigen, weil sie fürchten, dass man ihnen Antisemitismus oder die Apologie des Terrors vorwirft. Diejenigen, die nicht antisemitisch sind oder auch nur Mitgefühl für die Juden Israels verspüren, sind wie paralysiert, weil sie einegegenüber den Palästinensern zu haben glauben. Außerdem nehmen sie sehr aufmerksam zur Kenntnis, dass auch dieaus denselben Gründen gespalten sind. Der Schaden ist da, die Angst hat sich im Gemeinwesen ausgebreitet und gibt nur, die ihn nutzen, um zu behaupten, dass die öffentliche Meinung auf ihrer Seite steht. Das ist die Falle derjenigen, die nichts sagen. Auch die Regierungen tragen ihren Anteil an Heuchelei, Feigheit und Verrat daran."Warum begehren dieauf? Ganz einfach, meint in der, weil sie es gar nicht wollen. Neue Statistiken des Arab World for Research and Development zeigen, so Funk, dass ein großer Teil die Hamas und ihre Ziele unterstützt: "Wenn in Gazadie Hamas unterstützen und an keiner Zweistaatenlösung interessiert sind, erklärt das möglicherweise auch das fehlende Aufbegehren gegen die Hamas. Aber selbst die 20 beziehungsweise 22 Prozent, die sich in Gaza gegen das Massaker der Hamas oder für eine Zweistaatenlösung aussprechen, haben einein der Diktatur. Sie sind wenige, aber sie sind nicht ohne Stimme. Sie sind die Opposition, die es braucht, die es in der Geschichte der Menschheit in jeder Diktatur immer gegeben hat. Ein aktuelles Beispiel ist Iran, wo unter Todesandrohungen seit Jahren mutige Männer und Frauen auf die Strasse gehen. Der Umstand, dass die Menschen in Gaza nun unter den Entscheidungen ihrer Regierung leiden, ändert nichts an der persönlichen Verantwortung, die jedes Individuum innehat. Auch in einer Diktatur. Besonders in einer Diktatur."Für-Kritiker Peter Münch gibt es nur eine Möglichkeit, denzu beenden: "Die Hamas muss die Waffen niederlegen und die Macht über Gaza abgeben. Das mag nach einer naiven Forderung klingen, zumal bei einer Terrortruppe, die dem Märtyrerkult frönt. Doch unter drei Voraussetzungen könnten zumindest die Chancen dafür ausgelotet werden. Katar, Ägypten und andere arabische Staaten müssenauf die Hamas ausüben und gegebenenfalls Exil bieten. Israel muss vom Kriegsziel der kompletten Vernichtung abrücken und einen Rückzug erlauben - in der bitteren Gewissheit, dass die Hamas als Terrortruppe weiterkämpft, aber immerhin kein staatsähnliches Gebilde mehr kontrolliert. Die Weltgemeinschaft hat dann die Aufgabe, hinter dem Schlachtfeld einen politischen Horizont zu eröffnen: mit einem Plan, diezu füllen; mit Verhandlungen zu einer Zweistaatenlösung.""In der deutschen Diskussion, die Solidarität mit den Juden letztlich immer mit zwanghaftem Leisetreten gegenüber der israelischen Politik kurzschließt, sind die wohlgemerktweitestgehend tabuisiert", schreibt der Sinologein der. Seit der Gründung Israels gehe es den Deutschen nur um eine "Entlastung von Schuld", so Roetz: "Wäre es um etwas anderes gegangen, nämlich um ein moralisches Anliegen, dann hätte man nicht billigend in Kauf genommen, sondern ein Problem damit gehabt, dass die arabischen Bewohner Palästinas mit ihrem Land den Großteil der deutschen Rechnung zahlten. Und man hätte möglicherweise auch erkannt, dass es eben zu Israels Sicherheit erforderlich sein könnte, die Stimme zu erheben, wenn seine Politik seine Existenzgrundlagen unterhöhlt. Dann wäre es nicht so weit gekommen, dass die sogenannten 'Freunde Israels', so schrieb Isaak Deutscher, 'ihm tatsächlich bei einem ruinösen Kurs beigestanden haben'. Es führt eine Linie des Antisemitismus direkt in die deutsche Staatsräson, und sie zeigt sich an ihrem. Dass auch deren Los mit der deutschen Geschichte zu tun hat und damit auch ihnen, hat, soweit mir bekannt ist, nie Eingang in Deutschlands Überlegungen zu seinem Selbstverständnis gefunden."Ja, man muss sich gerade bei Diskussionen um den Nahostkonflikt über die Definitionen von Begriffen klar sein, schreibt Ulrich Seidler in der. Das Twitter-Statement vonmacht ihn aber: "Die NGO möchte im Zusammenhang mit dem 7. Oktober lieber nicht von 'Terrorismus' sprechen, wie sie kürzlich per X mitteilte. Es gebe für den Begriff keine rechtsgültige Definition. Die X-Community hat das widerlegt und verweist auf eine UN-Resolution (UNSCR 1566) von 2004 zur Terrorismusbekämpfung, die eineenthält. Aber auch ohne dies ist nicht verständlich, aus welchen Gründen sich jemand ziert, daszu nennen. Etwas nicht auszusprechen kann auch eine Form sein, sich in einer ideologisch umkämpften Debatte zu positionieren. Ein bisschen näher bei der Hamas-Propaganda eben."" ist der Nachruf überschrieben , den Stefan Schaaf, USA-Korrespondent der, aufgeschrieben hat und in dem er etwa an die Rolle erinnert, "die Kissinger in seinen Regierungsämtern zwischen 1969 und 1976 bei der Operation Condor, beim Putsch in Chile oder in der Endphase des Vietnamkrieges spielte, recht genau. 'Grob überschlagen, kommen da vielleichtzusammen', schreibt der Kissinger-Biograph. (…) Er steht wie kaum ein anderer in der Geschichte der Vereinigten Staaten seit dem Zweiten Weltkrieg für die- einer Macht, die sich sicher wähnte, von niemandem kontrolliert werden zu können." Schaaf erinnert auch an die Bänder mit Kissingers Telefonaten zwischen 1969 und 1977, die das National Security Archive in Washington nach einem langen Rechtsstreit zur Verfügung stellte: "Auf diesen Bändern fand sich 2010 auch Kissingers Reaktion auf die 1973 ausgesprochene Bitte der israelischen Ministerpräsidentin, Moskau zu drängen, mehrzu lassen. Nach dem Besuch Meirs sagte er zu Nixon: 'Die Auswanderung von Juden aus der Sowjetunion ist kein Ziel der amerikanischen Außenpolitik. Auch wenn sie Juden instecken, ist das keine amerikanische Angelegenheit. Vielleicht ist es eine humanitäre Angelegenheit.'"