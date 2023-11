"Um die Wahrheit zu finden, muss man diskutieren" - dieses Zitat vonhatihrem Brief vorangestellt, mit dem sie darauf reagierte, dass die Stadt Bochum angekündigt hat, überprüfen zu wollen, ob die Schriftstellerin tatsächlich mit dem Peter-Weiss-Preis ausgezeichnet werden könne. Zuvor hatten diedarauf aufmerksam gemacht, dass Otoo vor einigen Jahren die Kampagne "Artists for Palestine" unterstützt hatte ( unser Resümee ). In ihrem Brief wiederum hat Otoo nun "den Angehörigen der Opfer des Hamas-Massakers am 7. Oktober ihr tiefstes Beileid ausdrückt und beklagt, dass es in Deutschland nicht gelungen sei, 'unseresichtbarer und hörbarer zu machen', sodass auch hier jüdische Menschen sich alleingelassen fühlten", berichtet Patrick Bahners in der. "Sie gibt an, dass sie die 'Petition' der 'Artists for Palestine' ungefähr im Jahr 2015 unterschrieben habe, um sich 'mit dem gewaltlosen Widerstand Kulturschaffender in Palästina' zu solidarisieren. 'Ich würde.' Sie hat Anwälte beauftragt, ihren Namen entfernen zu lassen. Den Peter-Weiss-Preis möchte Sharon Dodua Otoo nicht annehmen. Sie regt an, ihn für ein Jahr auszusetzen und das Preisgeld an eine Initiative auszuzahlen, die an deutschen Schulenorganisiert."Gerrit Bartels vom findet diese Geste bemerkenswert: Diese "Stellungnahme der Bachmann-Preisträgerin des Jahres 2016 verdient, nämlich Fehler einzugestehen und sich von der BDS-Kampagne zu distanzieren. Das unterscheidet sie beispielsweise von ihrer palästinensischen Kollegin, die zu ihren Unterschriften unter zwei BDS-Petitionen in früheren Jahren nichts sagen, geschweige denn distanzieren wollte." Auch Dirk Knipphals von der freut sich über diese Entwicklung: "Diskutieren - besondere Rolle der Kultur - Raum für Dissens: Das sind durch die bisherige schriftstellerische Arbeit dieser Autorin. 2020 hielt sie die Eröffnungsrede beim Bachmannpreis, den sie 2016 gewonnen hatte, und trat dabei auch als Vermittlerin zwischen der Schwarzen Community in Deutschland und der deutschsprachigen Mehrheitsgesellschaft auf."Harry Nutt stellen sich in derentscheidende Fragen: "Zuletzt ist wiederholt und zu Recht die Frage aufgeworfen worden, ob diedie Kunst- und Meinungsfreiheit einschränke. Einstellt allerdings auch die Frage dar, warum so viele Künstlerinnen und Künstler bereitwillig ihren Namen für Kampagnen hergeben, die ganz ausdrücklich."Außerdem: Timo Feldhaus ist in der Berliner Zeitung gespannt auf die für 2024 angekündigte, neue Literaturzeitschrift . In"Wiesenstein" wurde ordentlich gebechert, erinnert Tilman Krause in der. Besprochen werden unter anderemund"Israel. Eine Korrespondenz" ( Jungle World ),' "Der letzte Liebende" ( TA ) und"Moorland" ( FR ). Mehr ab 14 Uhr in unserer aktuellen Bücherschau