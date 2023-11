Sicherheitsbehörden und die unabhängige Meldestelle Rias verzeichnen seit dem 7. Oktober einen meldet Konrad Litschko in der: "So zählt das Bundeskriminalamt seitdem rund 1.600 Straftaten mit Bezug zum Nahostkonflikt - 700 davon wurden als antisemitisch eingestuft. Es sind vor allem Sachbeschädigungen und Volksverhetzungen, die meisten wurden 'ausländischer' oder 'religiöser Ideologie' zugeordnet. Im ganzen Vorjahr waren es 2.641 antisemitische Straftaten. Und die BKA-Zahlen dürften noch steigen. (…) Zugleich häufen sich seit dem 7. Oktober. So erhielten zuletzt mehrere Moscheen in Nordrhein-Westfalen und Berlin Drohschreiben mit angebrannten Koranseiten, Hundekot oder Schweinefleisch."Es ist eine "" die deutsche Solidarität mit Israel mit deutscher Schuld zu begründen, schreibt -Korrespondent Jörg Lau im. Berlin hat Israel immer wieder kritisiert, erinnert er. Die Gründe für die Unterstützung liegen woanders, so Lau: "Dashat einen tiefen Schock erlitten, und zwar den zweiten, nachdem im vergangenen Jahr erkannt wurde, dass Russland nicht durch diplomatische Annäherungsversuche, Pipeline-Deals und 'Wandel durch Handel' besänftigt werden konnte. (…) Ähnlich hatte Deutschland, um mit Irans nuklearen und regionalen Ambitionen umzugehen. Berlin war einer der Hauptsponsoren des Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA)-Abkommens mit Teheran. Um das Abkommen zu retten, weigerte sich Deutschland, die iranischen Revolutionsgarden als Terrororganisation einzustufen. Dann griff der Gazastreifen, der zur iranischen Widerstandsachse gehört, am 7. Oktober Israel an. (…) Die Eckpfeiler der deutschen Außenpolitik sind. Das Engagement gegenüber Russland und dem Iran ist gescheitert. Das ist die Ansicht aus Berlin: Diese beiden Mächte müssen gestoppt werden, und dazu gehört auch die Zerstörung der Hamas.""Muss, wer Gaza sagt, auch Dresden sagen?", fragt Steffen Greiner, der in einem Essay zunächst Parallelen zwischen denund denzieht: "Wie hat die Hamas die Gesellschaft seit ihrer Machtergreifung aus Wahlen heraus umstrukturiert, abseits islamistisch-patriarchaler Klassiker? Basiert das System nur auf Unterdrückung oder hat die jahrelange Propaganda gefruchtet, sodass die Zivilgesellschaft in ihrem alltäglichen Handeln still Zustimmung gibt,, Denunziantentum belohnt wird? Sicher ist: Breite, offensiv geführte. In Deutschland sind Menschen in Gaza zu Spielsteinen der alten Debatte geworden, wie sich Schuld in einem System verteilt, das aufaufbaut." Schließlich glaubt Greiner, die "verdrängte deutsche Trauer" wirke sich auf die Wahrnehmung des Krieges aus: "Wie viel Identifikation mit den 'ausgebombten' mitlaufenden Vorfahr*innen steckt in den überschießenden deutschen Reaktionen auf die Bilder aus Gaza, die bei Social Media als 'Menschlichkeit' verklärt werden? Wie viel von der überschießenden Reaktion, die in jedem Palästinenser nur den potenziellen Täter sieht, hat mit der Abwehr dieser Identifikation zu tun? Das ungeklärte Verhältnis von Gesellschaft, Täterschaft und zerstörerischer Konsequenz zeigt sich nicht nur in der ignoranten Forderung, Palästina von deutscher Schuld zu befreien."Der Nahost-Experte des, Richard C. Schneider, bekennt ebenda, weshalb er zumindest privatin Israel sprechen will: "In Europa kennen die meisten Menschen Gaza nicht, sie kennen die Moschavs und Kibbuzim nicht, die heute verwüstet brachliegen. Es ist für sie irgendein Krieg, sie haben keine Ahnung, was völlig in Ordnung ist. Aber ziemlich viele glauben, eine Ahnung zu haben. Es gibt kaum einen anderen Konflikt, bei dem esgibt wie beim palästinensisch-israelischen. Diese angeblichen Fachleute fühlen sich bemüßigt, das auch ständig kundzutun. Ihre Expertise besteht häufig aus Halbwissen oder Vorurteilen. Palästinenser sind für sie entweder verfolgte, die Israelis entweder das, das der Himmel der Menschheit geschenkt hat, oder die schlimmstender Welt, schlimmer als Putin, Assad und Kim Jong Un zusammen. Spätestens da verstumme ich, wenn diese Experten mich in ein Gespräch verstricken wollen. Es ist sinnlos. Die meisten stellen keine Fragen, sie glauben alles zu wissen, weil sie ein paar Mal im Urlaub in Nahost waren."Vor einem Jahr verurteilte der Deutsche Bundestag denals "Völkermord". Christian Thomas zeichnet in derdie historischen Umstände des grausamenin der Ukraine nach. Russland versucht bis heute, das Gedenken an diesen Teil der stalinistischen Kampagne gegen die Ukraine zu verhindern: "In der heutigen Ukraine ist der Holodomor von elementarer Bedeutung für die nationale Identität. Es gibt in jedem Jahr am letzten Novembersamstag einen Holodomor-Gedenktag, seit 1993 mahnt am Michaelskloster in Kiew ein Holodomor-Denkmal. … Basiert doch die Autonomie der Ukraine fundamental auf ihrer Erinnerung an den Holodomor. Umso aggressiver der Revanchismus Russlands, so wurde im Oktober 2022 im sowieso niedergemachten Mariupol ein Holodomor-Denkmal durch die. Kein Einzelfall, Russland will die Erinnerung an den Holodomor eliminieren, wie, als prorussische Separatisten im August 2015 in Snischne ein Mahnmal für die Hungeropfer zerstörten."