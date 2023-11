"Seit dem 7. Oktober offenbart sich dervor aller Weltöffentlichkeit als", ruft im Gespräch der Schriftstellerder postkolonialen Linken im Allgemeinen und Judith Butler im Besonderen entgegen und erklärt: "Es gibt bei Teilen der Linken eine Ideologie, die den Juden als Menschen akzeptiert, aber. Nach der, in einer Debatte der französischen Nationalversammlung im Jahr 1789, bei der es um die Gleichberechtigung der Juden geht, heißt es schon: den Juden als Bürger alles, den Juden als Nation nichts. Beim Judentum tun sich viele Linke schwer, dennist ein kompliziertes Konzept. Imhatte der kommunistische Jude nur noch entjudeter Genosse zu sein, kaum wich er aber von der Parteilinie ab, wurde er zum sogenannten Kosmopoliten oder zum Zionisten abgestempelt. Zionismus wurde dabei zum Codewort."Eigentlich erleben die Palästinenser derzeit eine "", sagt der israelische Historikerim-Gespräch, in dem er trotz allem die Hoffnung auf einenicht ganz aufgeben will: "Zumal auch der schreckliche Jom-Kippur-Krieg 1973 schließlich zu einemführte, was damals niemand für möglich hielt. Später kam es ebenso zu einem. Wobei man sagen muss: Beide Friedensverträge waren für die Palästinenser sehr schlecht. Ägypten hat die Palästinenser im Gazastreifen im Stich und Israel überlassen, Jordanien hat die Palästinenser in der Westbank im Stich und Israel überlassen. Die Palästinenser sind wirklich das."In derist Ayala Goldmann erleichtert , dass einige Politiker sich zunehmend vondistanzieren. "bereut ihre frühere Haltung zur Israel-Boykottbewegung BDS. Demsagte die grüne Bundesfamilienministerin: 'Die letzten Jahre haben gezeigt: Ich habe mich geirrt.'" Auchleitet auf eine Anfrage derhin eine Art Distanzierung ein: "Wirklich erschreckend sei, 'wie Unterstützer der BDS-Bewegung die Terrorattacken der Hamas relativiert haben. Vor diesem Hintergrund sehe ich die BDS-Bewegung heute. Entsprechend arbeite ich mit meiner Behörde und Kulturinstitutionen aus meinem Verantwortungsbereichdaran, dass der Raum der Kultur nicht für Aktivitäten der BDS-Bewegung missbraucht werden kann.' Masal tov! Späte Einsicht ist besser als keine."Der in West-Aserbaidschan aufgewachsenegründete ein medizinisches Netzwerk während der, wurde inhaftiert und gefoltert und nach seiner Flucht nach Deutschland nach Frankreich abgeschoben. Im Gespräch erinnert er sich unter anderem an die Brutalität, mit der das Regime gegen die Protestierenden vorging: "Man zielte von hinten auf die Protestierenden. Einige der Verletzungen waren wirklich entsetzlich. Ich erinnere mich an einen verheirateten Familienvater. Wir musstenentfernen. Ich bin sicher, dass er einige der Geschosse immer noch in sich trägt. Sie steckten so tief in seinem Körper, dass wir uns nicht trauten, sie heraus zu operieren, weil wir seine Arterien nicht verletzen wollten. Außerdem waren unsere Ressourcen limitiert. Um die exakte Tiefe dieser Geschosse herauszufinden, hätten wir ihn röntgen müssen. Dazu fehlten uns die Geräte. Und die, die ihm hätten helfen können, waren zu der Zeit. Das Regime weigerte sich, verwundeten Demonstranten eine medizinische Behandlung zu gewähren. Stattdessen nahmen sie die Verletzten fest."Während Teile des Westens Verständnis für die Taten der Hamas aufbringen, hält sich das Interesse für dieweiter stark in Grenzen, bemerkt Mina Khani in der. Dass die iranische Friedensnobelpreisträgeringetreten ist, aus Protest gegen die schlechten Haftbedingungen im Teheraner Evin-Gefängnis, hat hier kaum jemand bemerkt. "Mit dem Hungerstreik soll auch auf den Kampf der Frauen gegen diehingewiesen werden. Erst im Oktober wurde Roya Zakeri wegen der Verweigerung des Zwangs-Hidschabs festgenommen und in die Psychiatrie eingewiesen. Sie konnte wochenlang nur 'the girl of Tabriz' genannt werden, weil man nicht mal wusste, wie sie heißt und wo genau sie sich befindet. Nur einen Tag nachdem Mohammadi der Nobelpreis verliehen wurde, überfielen die Terroristen der Hamas Israel, mutmaßlich unter Beihilfe des Irans. Die Zeitgleichheit kommt dem Regime in Teheran zupass, denn sie lenkt diegegen seine eigene Bevölkerung."Das klappt auch inganz prächtig. Dort feiert derfröhliche Urstände, schreibt die Historikerinaus London an die. "Eine antisemitische Wucht hat London getroffen. Seit den 1930er Jahren hat diese Stadt nichts dergleichen erleben müssen. Damals trug Oswald Mosleys British Union of Fascists (BUF) den Hass auf die Straße. Jetzt sind die Antisemiten wieder in der Stadt, und sie haben sich. Sie tragen nicht mehr BUF-Schwarzhemden und beschränken ihre Aktivitäten nicht auf das East End. Ihr Ziel ist die fotogene Innenstadt. Perfekt organisierte Medienprofis karren sie aus ganz England herbei. Sie mischen sich unter friedliche Demonstranten, um die Stimmung anzuheizen.kommen mit Chormeistern, die ihnen Hass-Lieder vorsingen. Man trägt Paraglider-Tops, hält Plakate mit 'Ich unterstütze die Hamas', 'Sieg der Intifada' und 'Zionismus ist Rassismus' hoch. Mit roter Farbe werden 'feindliche' Gebäude angesprayt. Selbst kleine jüdische Einrichtungen sind nicht mehr sicher".In Deutschland pflegen gleichKontakte zur University of Religions and Denominations (URD) in der iranischen Stadt Qom, "die von Führungspersonen der(IRGC) geleitet wird und bei denen Verbindungen zur libanesischen Terrororganisation Hisbollah bestehen", berichten in derGilda Sahebi und Jean-Philipp Baeck. "Studienfahrten, Gastvorträge, gemeinsame Projekte, Austauschprogramme oder institutionelle Kooperationen bestanden unter anderem mit der Universität Paderborn, der Universität Münster, der Universität Potsdam, der Freien Universität Berlin sowie der Goethe-Universität in Frankfurt." Die beiden Reporter hatten Einblick in die Untersuchung dieses "interreligiösen" Austauschs, die der Iran-Expertevon der US-NGO "United Against Nuclear Iran" (UANI) durchgeführt hat: "Kasra Aarabi zufolge nutzen die Revolutionsgarden Einrichtungen wie die URD, um drei Ziele zu erreichen: Erstens, um ausländische Personen zu identifizieren, diein anderen Ländern verbreiten können. Aarabi bezeichnet diese Personen als 'nützliche Idioten'. Zweitens sollen ausländische Staatsangehörige für Zellen rekrutiert und radikalisiert werden, die weltweit Operationen der IRGC,, durchführen. Drittens, so Aarabi, können die Revolutionsgarden Partnerschaften mit europäischen Universitäten ausnutzen, um ihreunter der Tarnung als 'Akademiker' nach Deutschland zu schicken."