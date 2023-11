Für diebedeutet das Massaker vom 07. Oktober einen "", schreibt der israelische Historikerin der: "Jene in Zion können sich verteidigen. Die in der Diaspora sind wehrlos dempreisgegeben. (…) Seit Mai 1948, dem Gründungsdatum ihres Staates, sind die Israelis verantwortlich für ihr Schicksal. Sie entwickeln ihr Land, seine Kultur und Wirtschaft, und sie führen ihre Kriege. Damit sind sie auch in der Lage, ihre Ängste zumindest kollektiv zu beeinflussen. In der neueren israelischen Literatur kann man sich, wie die Künstler im Ausland, seinem schlechten Gewissen widmen und die diskriminierende Behandlung der Palästinenser anprangern. Dieses '' besitzen die Diaspora-Juden kaum. Bei ihnen dominiert die, in deren Mitte sie leben. (…) Unterdessen lähmt die Angst nicht nur in Europa, sondern weltweit die Seelen der Juden. Ob sie sich daraus befreien können, hängt vom Mitgefühl, vor allem aber von der tatkräftigen Solidarität der anderen Menschen ab. Allein werden wir Juden uns nicht aus unserer Angst befreien können."Ebenfalls in derberichten Christian Meier und Quynh Tran, wie massivzunehmend gegen Palästinenser imvorgehen: "Palästinensische Dorfgemeinschaften haben sich unter dem Druck der Übergriffe praktisch selbst aufgelöst. Diese Entwicklung hat vor mehr als einem Jahr eingesetzt, in den vergangenen vier Wochen hat sie sich jedoch dramatisch beschleunigt. Denn im Schatten des derzeitigen Kriegs eskaliert die Gewalt auch im Westjordanland. Während die Blicke vor allem auf den Gazastreifen gerichtet sind, sind in dem Gebietund zahlreiche weitere verwundet worden, sowohl bei Auseinandersetzungen zwischen militanten Palästinensern und der israelischen Armee als auch bei Siedlerangriffen. Die Einschüchterungen der Siedler werden immer offener. So wurden die Bewohner des Dorfs Deir Istiya nördlich der Siedlung Ariel vor zwei Wochen erst bei der Ernte mit Steinen beworfen. Als sie von ihren Feldern zurückkehrten, entdeckten sie Flugblätter an ihren Autos: 'Ihr wolltet Krieg,', stand darauf...""Wir glauben nicht mehr an Reformen", sagt der iranische Aktivist, dessen Frau, die Anwältinwährend eines Hafturlaubs erneut festgenommen wurde, im-Gespräch: "Die Sicherheitskräfte haben so viele Menschen mit Schlagstöcken und Gummigeschossen verletzt oder verhaftet, so viele getötet und hingerichtet, dass der Widerstand auf der Straße irgendwann endete." Die Kritik der Bevölkerung sei dennoch nicht verstummt, auch nicht an der Israel-Politik der Regierung: "Iran ist ein muslimisches Land und die meisten haben, weil sie glauben, dass ihnen Unrecht geschehen ist. Aber die iranische Regierung hat gegenüber Israel eine solche Feindseligkeit aufgebaut und sich zum Fürsprecher radikaler, palästinensischer Gruppen gemacht, dass das auch viele Menschen besorgt und sie deshalb Kritik daran üben. Manche sind deshalb sogargeworden. Die moderate Zivilgesellschaft sieht es so: Wenn die Hamas ein Verbrechen begeht, sollte dieses Verbrechen verurteilt werden, und wenn Israel unter dem Vorwand, sich zu verteidigen, ein Verbrechen begeht, sollte dies ebenfalls verurteilt werden."Eine "erfolgreiche islamistische Inszenierung", nennt Nina Monecke aufdie pro-palästinensische Demo in Essen und zitiert den Autor und Mitgründer der liberalen muslimischen Alhambra Gesellschaftder meint: "Der Nahostkonflikt ist für Islamisten ein Jackpot." Güvercin fordert eine klarere Abgrenzung der Veranstalter von Islamisten, gibt Monecke wieder: "Statt sich von den islamistischen Parolen von Generation Islam oder Rednern wie Ahmed Tamim zu distanzieren, wurde bei einer Demo beispielsweise eine Person ausgeschlossen, die ein Plakat mit der Aufschrift 'Free Gaza from Hamas' zeigte… Die Querdenker haben auch behauptet, dass sie für Freiheit und Grundrechte demonstrieren, aber getragen waren die Proteste von Verschwörungstheoretikern, Esoterikern und Rechtsextremen.' Weiter sage Güvercin: 'Da muss man. Das sehe ich bei den propalästinensischen Demos bisher nicht.'""Ist Israel ein Apartheidsstaat?", fragt Konstantin Sakkas im. Es sei komplex, meint Sakkas und gibt einen Überblick über. Letztendlich lasse sich festhalten: "Trotz alldem ist die Anwendung des Apartheid-Begriffs auf Israel problematisch. Nicht nur kann wohl dieim Sinne der Konvention von 1973, auch diskriminiert Israel nicht Bürger des eigenen Staatsgebietes, sondern eines nach wie vor besetzten Territoriums ... Denn würde Israel massenhaft Nicht-Juden naturalisieren, so könnten diese irgendwann die Juden demographisch und, bei entsprechender politischer Mehrheit, auch rechtlich majorisieren; im Ergebnis würden die Juden in ihrem eigenen Staat zu Gästen - was sie eineinhalb Jahrtausende lang im Rest der Welt waren. Eine im eigentlichen Sinne koloniale, das heißt aufund wirtschaftliche Ausbeutung gegen die Araber gerichtete Intention kann man für Israel ausschließen."Derließ sich in Nordrhein-Westfalen von Nathanael Liminski, Chef der NRW-Staatskanzlei und CDU-Minister für internationale Angelegenheiten im Kabinett von Hendrik Wüst, schließlich etwas widerwillig dazu bewegen, den Hamas-Terror zu verurteilen, schreibt Christian Parth auf. Am Anfang sah das nach guter Verständigung aus, dann zeigte sich, dass der Verband das Statement vor denhält: "Es folgten die von Liminski orchestrierten Besuche in der Kölner Synagoge und der Gegenbesuch in der Bochumer Moschee. Danach wurde das Klima frostig. Denn dem ausdrücklichen Wunsch Liminskis an die Islamverbände, die gemeinsame Botschaft in die Gemeinden und an die Basis zu tragen, wollte die Ditib anscheinend nicht nachkommen. Bis heute ist auf der Internetseitezu finden."Im-Interview spricht der an derin New York lehrende israelische Psychologeüber den grassierenden, wo sonst hochsensibel auf jede Form von "Mikroaggressionen" reagiert wird: "Auf dem Campus ist Gewalt verwerflich, es sein denn, das Opfer ist jüdisch. Auf dem Campus sind Vergewaltigungen verwerflich,. Bitte verstehen Sie mich nicht falsch, natürlich müssen wir jeglicher Form von Gewalt gegenüber hochsensibel sein. Doch die Universitäten zeigen derzeit ihr wahres Gesicht: Sie sind gegen Gewalt und sprechen für alles und jedenaus. Doch Juden und Israelis sind hiervon ausgenommen. In unserer Gesellschaft ist Vergewaltigung ein Verbrechen. Das ist unser Konsens, Punkt. Dieser moralische Konsens wird nun aufgebrochen. Die Unterzeichner all dieser Briefe, all die, die derzeit für die Hamas marschieren und protestieren,als politischen Akt des Widerstandes."