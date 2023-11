Dieist still geworden, erzählt der Musikmanager Guy Dreifuss im-Gespräch: "Seit demgibt es keine Clubszene mehr in Israel. Jeglicher Frohsinn ist vorbei,. Bars, Clubs, Restaurants - sie sind geschlossen. Entweder aus Solidarität oder weil Leute psychisch nicht in der Lage dazu sind, diese zu öffnen. Das vergangene Wochenende war das erste Mal, dass einige wenige Läden überhaupt versucht haben, wieder zu öffnen. Aber es war wenig los." International "haben wir das Spiel lange mitgespielt: Wir haben uns immer dafür entschuldigt, dass wir Israelis sind. Jahrelang fühlte ich mich, als müsste ich mich. Aber wir wollen uns nicht mehr dafür schämen. Es ist uns jetzt egal. Es findet auch unter vielen linken Israelis gerade ein Umdenken statt. Wir haben immerund daran, dass die palästinensische Seite genauso friedlich leben will wie wir. Aber wir waren offensichtlich zu."Beimmusste sich-Kritiker Gregor Dotzauer mitunter schon fragen , ob die experimentellen Nischen des Jazz, denen sich das Festival mit Vorliebe widmet, nicht vielleicht doch so langsam auserforscht und zu abrufbaren Formeln erstarrt sind. Entdeckungen gab es dennoch zu machen, etwa das Projekt I Get Along Without You Very Well der schwedischen Komponistinund des Pianisten. Sie spielten "acht auch als Album veröffentlichte Stücke vonSongs, die mit ihrer hingehauchten Stimme wie durch Schlick waten. Musik für die Zeit weit nach Mitternacht,. Man könnte sich an Annette Peacocks schmerzliche Balladen erinnert fühlen oder an Radiohead. Für ein Kammerensemble durcharrangiert, gehört es mit seinen solistischen Einsprengseln und einem Schlagzeug, das hin und wieder gegen das allzu Schleppende aufbegehrt, allein der Konzentration wegen, die das Zuhören erfordert, auf ein solches Festival." Wir hören rein:Damit braucht man-Kritiker Tobias Lehmkuhl nicht kommen : Der Auftritt wirkte "", die Musik ist nichts weiter als "", der gut passt zur "Largo-Orgie", die das Jazzfest Berlin in diesem Jahr im Großen und Ganzen seiner Ansicht nach darstellte. Grandios fand er allerdingsneue Komposition "Simply Existing Surface", die auf dem Papier grotesk komplex wirkt, den Musikern aber Flügel verleiht: Sie "wachsen über sich hinaus, jeder, scheint es, spielt das Solo seines Lebens. Als Schlagzeuger Kay Lübke seines beendet hat, kann selbst sein Schlagzeugkollege von Zooid, Elliot Humberto Kavee, nicht an sich halten und applaudiert gemeinsam mit dem Publikum. Die Musik vollzieht sich. Es gibt keine angestrengten Reverenzen an die Jazzgeschichte, im Gegenteil ist die Musik ganz nach vorne gerichtet. Am Ende, meint man, beginnen die Musiker, wirklich zu fliegen."Weitere Artikel: Ist das noch echt, fragt sich Konstantin Nowotny in seiner-Kolumne, wenn dieund dieim Jahr 2023 neue Veröffentlichungen vorlegen. Jan Wiele () und Willi Winkler () gratulierenzum 80. Geburtstag.Besprochen werden eine Neuausgabe des vor 30 Jahren erschienenemAlbums "In Utero" ( Standard ), ein Auftritt des Pianistenin Wien ( Standard ), ein-Abend mit denunter Standard ), ein- und-Konzert desmit der Geigerin Tsp ),Essay "Das Lied & das Ich: Betrachtungen eines Sängers über Musik, Performance und Identität" ( Zeit ) und' Album "Gentle Confrontation" ( FR ).