"Mit einerwürde eine Partei entstehen, die es so noch nicht gegeben hat: eine Partei, die sichpositioniert", schreibt der linke Soziologefür diein einer ausführllichen Reflexion über Sahra Wagenknecht, deren Weg von der Stalinistin im Rosa-Luxemburg-Mantel mit Pelzbesatz zur Linksbonapartistin er Schritt für Schritt nachzeichnet. Seine Skepsis begründet er so: "Die Linke wollte historisch Arbeiter, die vom System entfremdet waren, für ihre Sache, den internationalen Sozialismus, gewinnen. Wagenknechts Projekt geht den anderen Weg: der Anpassung, der, in der Hoffnung, dass man dadurch den Weg nach rechts aufhalten könnte. Wagenknecht ist weder eine Rassistin, noch ist sie eine Rechte. Aber das macht es nur schlimmer: In ihrerlegitimiert und bestätigt sie die Diskurse der Rechten. Am Ende wird sie damit die AfD nicht nur weiter normalisieren, sondern sogar stützen."EU-Kommissionspräsidentinist nach Lampedusa gereist, um mit Giorgia Meloni diezu besprechen. Dominic Johnson benennt in derdie Ausweglosigkeit der Lage: "Man kann nicht in Europa den Notstand ausrufen und den tausendfach größeren Notstand in Afrika ignorieren, an dem weder EU-Kriegsschiffe vor Libyen noch EU-Finanzhilfen für Tunesien irgendetwas ändern werden. Die Menschen, die jetzt aus Afrika fliehen, haben. In Nordafrika zu bleiben, ist angesichts der zunehmendund der zunehmenden wirtschaftlichen Not keine realistische Option mehr. Ein Zurück gibt es nicht, außer mit unmenschlichen Deportationen in die Wüste. Nur derbleibt, aber in Europa will sie niemand."Auf neun Prozent beziffert Bülent Mumay in seinerKolumne inzwischen die, allerdings, nicht pro Jahr. Das Regime sucht alle Möglichkeiten der Ablenkung, zum Beispiel mit seiner. Die Frauen-Volleyball-Mannschaft hat die Europameisterschaft gewonnen, doch die Frauen spielen in Shorts und geschminkt und einige Spielerinnen haben sich gar als lesbisch geoutet. "Ein Funktionär aus dem AKP-Vorstand von Istanbul twitterte vor dem Finale: 'Das beste Gebet lautet: Die Nationalmannschaft' Homophobie ist in der Gesellschaft extrem verbreitet, wie nicht zuletzt ein viral gegangenes Video aus einem Bus in Istanbul zeigt, in dem eine Frau schreit: 'Ihr macht mir mein Land nicht lesbisch!' Die Präfektur von Istanbul untersagte übrigensdes Finales auf großer Leinwand auf dem zentralen Taksim-Platz, das die von der Opposition regierte Stadtverwaltung geplant hatte."Die Beziehungen zwischen dem(heute "Rassemblement national") und Putin sind noch enger als bisher bekannt. Rudolf Balmer zitiert in deraus einer Recherche des französischen Online-Magazins, das sich E-Mail-Wechsel besorgen konnte, unter anderem zwischen dem Duma-Funktionär Alexander Worobyew und dem Marine-Le-Pen-Emissär Jean-Luc Schaffhauser, die nach der Krim-Besetzung einenfür den Front national aushandelten: "Gab es da wirklich keine Hintergedanken oder gar eine Verpflichtung zu politischen Gegenleistungen? Schaffhauser bekam gleich nach seiner Wahl ins EU-Parlament 2014 von Worobyew einen Textvorschlag für eine, die er prompt seiner Chefin unterbreitete und weitgehend in seiner Rede übernahm... Das russische Oppositionsblattbezeichnete in der Folge Le Pen als 'des Jahres 2014'."Außerdem: Die Autorin setzt in derdie Serie mit Schriftsteller-Essays zum Thema "Demokratie in Gefahr?" mit einem Text gegen die Angst fort.