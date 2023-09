Szene aus "Museum of Uncounted Voices". Foto: Viktoria Nazarova.

-Kritikerin Kerstin Holm verfolgt gebannt, wie intheatraler Installation "Museum of Uncounted Voices" im Theater Freiburg , die ", aber auch von Verfolgten temperamentvoll auf der Bühne streiten". Die Exilrussin Davydova setzt sich mit der Geschichte der Sowjetunion auseinander, so Holm, dafür erweckt sie auf der Bühne einen, in dem sich die Stimmen unterschiedlicher Länder über die "richtige Version" der Historie streiten und dabei versuchen, die Schauspielerin Marina Weiß zu belehren. Davydova, die als Kind aus Aserbaidschan nach Moskau, dann nach dem russischen Angriff auf die Ukraine wegen Drohungen auch von dort fliehen musste, verhandelt hier auch ihre eigene Geschichte, weiß Holm: "'Davydovas 'Museum' zerlegt die Gewissheiten, Gruppenansprüche aufgrund von einstiger Größe, aber auch derwerden desavouiert. Authentisch erscheint allein das Einzelschicksal, wie die monologische Schlussszene unter dem Titel 'Person' anhand dervorführt. Weis rekapituliert Davydovas späten Besuch in Baku, wo sie ihre Geburtsurkunde erneuern will, wo der Friedhof, auf dem ihre Eltern lagen, zerstört ist und wo die Behörden die Halbarmenierin nicht kennen wollen."hatte am Freitag abend ihren ersten Auftritt als Lady Macbeth an der Berliner Staatsoper:-Kritiker Wolfgang Schreiber fand sie stellenweise "seltsam blass" und kann sich auch nicht von der Frage lösen, ob die Staatsoper wirklich auf dieser Besetzung bestehen musste. Aufhat Dirk Peitz Verständnis für die Demonstranten vor der Tür: "Doch ändert auch das nichts daran, dass an diesem Abend in Berlin eine Frau eine Gesangsdarbietung vollführt hat, wie man siebekommt. Die Kunst, so kann man es ebenfalls sehen, steht in einer derartigen Perfektion auch immer für sich." Mehr dazu in der Berliner Zeitung und der NZZ Besprochen werdenInszenierung von "Gameshow für Österreich" am Volkstheater Wien (),undStück "The Vanishing Room" am English Theatre Frankfurt ( FR ),Adaption von George Orwells Roman "1984" inszeniert vonam Staatstheater Darmstadt ( FR ),undStück "Das Ministerium" am Staatstheater Wiesbden ( FR ),Inszenierung von "Weltall Erde Mensch" am Deutschen Theater Berlin ( nachtkritik ),Inszenierung von Modest Mussorgskys Oper "Boris Godunow" an der Hamburgischen Staatsoper (),Inszenierung von "Give Peace a chance" nach Friedrich Schillers Stück "Wallenstein" am Theater Münster (),Inszenierung von Michael Köhlmeiers Neufassung von "Antigone" am Schauspielhaus Salzburg ().