Buch in der Debatte

sie helfen uns ja."



Der Irak-Krieg 2003 hatte in Europa und besonders Deutschland die größten Demonstrationen seit dem Zweiten Weltkrieg ausgelöst - eine ähnliche Reaktion ließ Putins Krieg gegen die Ukraine vermissen. Jacques Derrida und Jürgen Habermas riefen 2003 zur Bildung einer europäischen Öffentlichkeit auf, ein in mehrfacher Hinsicht blinder Aufruf, denn er setzte auf Zeitungen und schloss Osteuropa aus. Dennoch knüpft eine Artikelserie in Eurozine (mehr taz an diese Initiative an, wir haben in unserer Magazinrundschau mehrfach daraus zitiert. In der taz Daniel Cohn-Bendit und Claus Leggewie und machen auf einen anderen Aspekt aufmerksam, der einen heute an Europa zweifeln lässt: "Der deutsch-französische Vorstoß von Habermas und Derrida hat Erwartungen verstärkt, die auch wir in Richtung einer gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik hegten. Prädestiniert dazu war die deutsch-französische Achse, die einmal als Verteidigungsgemeinschaft gedacht war, bevor sie in eine wirtschaftlich fundierte und kulturell untermauerte Erbfreundschaft einmündete. Doch das Tandem ist erlahmt. Das liegt wesentlich an der allen deutschen KanzlerInnen seit Gerhard Schröder anzulastenden Ignoranz gegenüber französischen Plänen eines letztlich auf eine gemeinsame Armee und Diplomatie zulaufenden 'Europa, das uns schützt' (Macron)."



Zwei Figuren der deutschen Zeitgeschichte, Oskar Lafontaine und Gerhard Schröder, haben runde Jahrestage und sollen sich sogar versöhnt haben - Putinisten sind sie schließlich beide. Lafontaine wird achtzig. Er hat sich zwar aus der Politik zurückgezogen, berät aber "seine vierte Ehefrau Sahra Wagenknecht bei der möglichen Gründung einer neuen Protestpartei", Zeit online. Bei Schröder muss die Feier für sechzig Jahre SPD-Mitgliedschaft in Hannover absolviert werden, eine Angelegenheit, vor der die Partei eine gewisse Ängstlichkeit zeigt, FAZ. Die Laudatio soll der frühere OB dieses schwarzen Lochs der deutschen Politik, Herbert Schmalstieg, halten. Presse ist nicht zugelassen. "Die geplante Ehrung ist auch in Zusammenhang mit der Bewertung der deutschen Russland-Politik zu betrachten. Schmalstieg gehörte zusammen mit anderen Personen aus Schröders Umfeld in Hannover zu den Unterzeichnern eines Appells von Willy Brandts Sohn Peter Brandt, der unter Berufung auf die Entspannungspolitik seines Vaters die SPD-geführte Bundesregierung dazu aufrief, 'sich gegen den Strom zu stellen' und im Gespräch mit Putin auf einen Waffenstillstand zu dringen."

im Osten Deutschlands, lauter begehbare Zikkurate, in denen schon seit langem Neonazi-Schlägerbanden herrschen beim leisen Einvernehmen der Einwohner,."Derhatte in Europa und besonders Deutschland dieseit dem Zweiten Weltkrieg ausgelöst - eine ähnliche Reaktion ließ Putins Krieg gegen die Ukraine vermissen.undriefen 2003 zur Bildung einer europäischen Öffentlichkeit auf, ein in mehrfacher Hinsicht, denn er setzte auf Zeitungen und schloss Osteuropa aus. Dennoch knüpft eine Artikelserie in(mehr hier und hier ) und teilweise deran diese Initiative an, wir haben in unserer Magazinrundschau mehrfach daraus zitiert. In der schreiben heuteundund machen auf einen anderen Aspekt aufmerksam, der einen heute an Europa zweifeln lässt: "Der deutsch-französische Vorstoß von Habermas und Derrida hat Erwartungen verstärkt, die auch wir in Richtung einer gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik hegten. Prädestiniert dazu war die, die einmal als Verteidigungsgemeinschaft gedacht war, bevor sie in eine wirtschaftlich fundierte und kulturell untermauerte Erbfreundschaft einmündete. Doch. Das liegt wesentlich an der allen deutschen KanzlerInnen seit Gerhard Schröder anzulastenden Ignoranz gegenüber französischen Plänen eines letztlich auf eine gemeinsame Armee und Diplomatie zulaufenden 'Europa, das uns schützt' (Macron)."Zwei Figuren der deutschen Zeitgeschichte,und, haben runde Jahrestage und sollen sich sogar versöhnt haben - Putinisten sind sie schließlich beide. Lafontaine wird achtzig. Er hat sich zwar aus der Politik zurückgezogen, berät aber "Sahra Wagenknecht bei der möglichen Gründung einer neuen Protestpartei", schreibt Michael Schlieben in einer eher belanglosen Würdigung für. Bei Schröder muss die Feier fürin Hannover absolviert werden, eine Angelegenheit, vor der die Partei eine gewisse Ängstlichkeit zeigt, berichtet Reinhard Bingener in der. Die Laudatio soll der frühere OB dieses schwarzen Lochs der deutschen Politik,, halten. Presse ist nicht zugelassen. "Die geplante Ehrung ist auch in Zusammenhang mit der Bewertung derzu betrachten. Schmalstieg gehörte zusammen mit anderen Personen aus Schröders Umfeld in Hannover zu den Unterzeichnern eines Appells von Willy Brandts Sohn, der unter Berufung auf die Entspannungspolitik seines Vaters die SPD-geführte Bundesregierung dazu aufrief, 'sich gegen den Strom zu stellen' und im Gespräch mit Putin auf einenzu dringen."

Diemag langsamer verlaufen als erwünscht, aberjetzt haben keinen Sinn, schreibt der-Korrespondent Andreas Rüesch in einer messerscharfen Analyse für den samstäglichen Leitartikel der Zeitung. Es würde mehr oder weniger nur der jetzigefest gefroren, flankiert mit ein bisschen Gefangenenaustausch: "Ein solches Verhandlungsergebnis brächte das vorläufige Ende des Blutvergießens an der Front, aber. Der Diktator Putin hätte damit seinenund wäre in seiner Macht gestärkt. Der in Moskau wütende Großmachtwahn, der immer mehr auch genozidale Fantasien umfasst, wäre ungebrochen. Es gäbe keinerlei Garantie gegen einen neuen Feldzug Putins, denn der Kremlherr hat sämtliche Verträge über die europäische Sicherheitsordnung gebrochen. Seine Zusagen sind wertlos. Der Westen wäre daher gezwungen, die Verteidigungsausgaben auch künftig drastisch zu steigern."hatte mit ihren Berichten über den Tschetschenien-Krieg und mit ihrer kompromisslosen Benennung des Schuldigen die Welt schon lange vor ihrer Ermordung 2006 über das Wesen des Putinismus informiert. Ihre Tochter Vera hat ein Buch über sie geschrieben. Im Interview mit der-Korrespondentin Barbara Oertel antwortet sie auf die Frage, warumso lange an Putin festhielten: "Es ist wohl weniger Naivität, als eher der unterbliebene Versuch,verstehen zu wollen." Ihre Bücher seien prophetisch gewesen: "Als sie geschrieben wurden, haben viele Menschen diese Veröffentlichungen als eine sehr starke Übertreibung dessen empfunden, was sich um sie herum abspielte. Dennoch hat die Zeit dieses Bild zurecht gerückt. Es hat sich gezeigt, dass. Ja, auch diese Botschaft ist von ihr geblieben: Dass man Menschen sehrsollte, die sagen, was die Mehrheit verschweigt oder nicht einmal wahrnimmt."Der Autor und Regisseur fragt in einem-Essay, wie wirmachen: "Der Mangel an Courage, dem eklatanten Bruch des Prinzips der Gegenseitigkeit nichts entgegenzusetzen, ist bestürzend. Zu sehen, dass totaler Skrupellosigkeit, totalem Verzicht auf politischen Anstandwird. Wie sonst hätte die AfD es bis hierhin geschafft. Gefragt, wie es zum großen Zuspruch komme, zückt Herr Ramelow, Ministerpräsident, Mitglied der Partei Die Linke, die gängige (selbst)mitleidige Aussage,- fühle sich nicht respektiert. Und er dreht so den Sachverhalt um: der AfD-Wähler erfahre keinen Respekt dafür, dass er rechtsextrem denkt, fühlt und wählt. Diesem Statement folgt kein weiteres - und mit diesem bedrückenden Zeugnis des Stumpfsinns leistet Herr Ramelow Direktwerbung für die AfD. Kein Wort von den zahlreichen