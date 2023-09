Dassim Grunde in Italien recht konfliktlos an die Macht gekommen ist und nun seit einem Jahr auch ohne große Konflikte regiert, liegt daran, dass in Italien die "" zu den Rechten schon durcheingerissen worden war, kommentiert Michael Braun in der. Berlusconi hatte bereits die Alleanza Nazionale salonfähig gemacht: "Schon die Tatsache, dass Berlusconi jene postfaschistische Truppe in seine Koalition aufnahm, stellte den ersten großen Tabubruch dar. Bis 1994 warso etwas wie Italiens Staatsräson gewesen. Berlusconi selbst übte sich fleißig darin, den Antifaschismus zu schleifen. Am 25. April zum Beispiel, dem Tag der Befreiung von Nazibesetzern und Faschisten,auf den staatlichen Gedenkfeiern, war er leider 'unabkömmlich' wegen 'privater Termine'. Dass der Duce viele seiner politischen Gegner auf einsame Inseln in die Verbannung schickte, nötigte ihm bloß ein Schulterzucken ab. Seinen Feinden habe Mussolini da doch bloßspendiert, erklärte er und fügte faktenwidrig hinzu, Mussolini habe 'niemals jemanden umgebracht'."Gestern warnte der Soziologevor einer "Liste Wagenknecht", die er als eine Art Kalb mit zwei Köpfen beschrieb, denn eine solche Partei wäre "gleichzeitig links und rechts" (unser Resümee ). Aberist immer sowohl links als auch rechts, schreibt Josef Joffe heute in der: "Sind Linke und AfD rinks oder lechts? Beide propagieren einen verquasten Nationalismus, derund Amerika-avers ist. Die AfD will raus aus der, die Linke aus der. In der Innenpolitik verwischen ebenfalls die Grenzen. Das Duo hängt am. Beide goutieren den freien Markt nicht - ein liberales Urprinzip. Die AfD schießt gegen Einwanderung; unterschwellig grollt auch die Linke, weil ihre Klientel Job- und Fürsorgeverlust fürchtet."