Die aktuellen Vorwürfe gegen-Sängermit ein paar Beispielen aus der komplexen und uneindeutigen Geschichte derwegzuwedeln, die gezielt mit Rockstars ins Bett gegangen sind, geht an der Sache völlig vorbei, meint Joachim Hentschel in der: "Es gibt eine sehr banale und eine etwas kompliziertere Entgegnung darauf. Die banale: Die Beispiele, in denen alles gutging, wiegen niemals die Fälle auf, in denen jemandwurde. Die komplexere: Die Historie des Groupietums war in Wahrheit immer auch eine Geschichte der. Daran ändern auch all die Lichtgestalten und Hippie-Prinzessinnen nichts, aus deren Selbstbewusstsein man den Opfern nun denzu drehen versucht."Bereits im Jahr 2020 nutzte Lindemann für seine Solo-Shows Videos einschlägigen Charakters, die offenbar in jenem Raum unter der Bühne entstanden sind, in dem sich der Sänger vor Konzerten und in Pausen angeblich von dazu bestellten Fans oral befriedigen ließ, schreiben Julia Lorenz und Dirk Peitz auf. Ihre Recherchen unter Frauen, die hinter und unter die Bühne geladen wurden, zeichnen derweil ein: Einige sprechen von einvernehmlichem Sex, andere lehnten ab, was Lindemann respektiert habe. Doch "auch wenn die schwersten Vorwürfe gegen Lindemann sich nicht bestätigen sollten, werfen die Schilderungen selbst der Frauen, die Spaß auf den Partys gehabt haben wollen,auf. Wie plausibel ist hier der Vorwurf des- wenn es doch genau das Spiel mit Dominanz und Unterwerfung ist, das viele Fans von Rammstein offenkundig anzieht? Kann es ein Spiel zwischen solch, wie es der Rockstar und seine Fans nun mal sind, überhaupt geben? Und wie viel von dem, was Lindemann nun vorgeworfen wird, hätte sichlassen, durch klassische Exegese seiner Texte als Musiker und Lyriker - oder auf anderem Wege?"In einem eindrücklichen und intensiven-Video erzählt die Influencerin Kayla Shyx von ihren mulmigen Erfahrungen bei einem Rammstein-Konzert:Jürgen Kaube amüsiert sich im-Kommentar darüber, dass der Verlag, der sich nun von Lindemann insbesondere auch wegen eines vor drei Jahren vom Boulevard ausgeschlachteten Porno-Musikvideos getrennt hat, von eben jenem Video all die Zeit nichts gewusst haben will und auf öffentlich geäußerten Zweifel daran mit Anwaltsschreiben reagiert. "Sollte es im weitverzweigten Netzwerk des früheren Verlegers und der jetzigen Verlegerin wirklich niemanden, aber auch gar niemanden geben, der ab und zu in die-Zeitung schaut und ihnen schreibt? ... Sind alle schon so abgebrüht? Und sollen wir glauben, Helge Malchow habe seinen Verlag ganz welt- und prominenzabgewandt geführt, ohne Ohr für den Boulevard, ohne Leute, die ihm Tratsch zutragen, ohne Google-Alert für Neues von Till Lindemann, sondern. Sokam uns der Verlag bislang gar nicht vor."Besprochen werden das neue Album der(Es "strotzt wieder vor musikalischem Witz", freut sich Hanspeter Künzler in der), ein vondirigierter-Abend desin Zürich ("Das Publikum feiert Tilson Thomas und das Orchester für diese Mahler-Sternstunde zu Recht mit", jubelt Christian Wildhagen in der), ein französischer Liederabend in Berlin mitund FR ) undDebütalbum "My Mind Wanders and Sometimes Leaves Completely" ( taz ).