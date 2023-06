Recht unbehaglich ist -Autor Konrad Litschko in dermit dem Urteil gegen die militant Linksradikale: fünf Jahre Gefängnis: "Der Eindruck ist, dass die Justiz auf rechtsextremer Seite keinenan den Tag legt" (er lässt sich etwa in der neulich empfohlenen -Doku über Rechtsextreme in Südbrandenburg bestätigen, die selbst nach brutalsten Gewalttaten nur zu matten Bewährungsstrafen verurteilt wurden). Lina E. wird vorgeworfen, Rechtsextreme in vermummten Aktionen krankenhausreif geschlagen zu haben. Dennoch, so Litschko, wurde in dem Prozess kaum thematisiert, das rechtsextreme Gewalt immer "noch dieist, gerade in Ostdeutschland und speziell in Eisenach. Nicht weniger als 219 Todesopfer durch rechtsextreme Täter seit dem Wendejahr 1990 zählt die Amadeu Antonio Stiftung." Hier Litschkos ausführlicher Bericht.Wie genau dieund ihrer Hammerbande funktionierte, schildert Stefan Locke in der: "Bei den Angriffen waren 15 Menschen zum Teil schwer verletzt worden. Am schlimmsten traf es einen Kanalarbeiter in Leipzig, der bei der Arbeit überfallen wurde, dabei einen mehrfachen Schädelbruch erlitt, bis heute einetragen muss, weil er sonst erblinden könnte, der seine Arbeit verlor und aus Angst den Wohnort gewechselt hat. Die Täter hatten ihn, weil er eine Mütze mit einem in der rechtsextremen Szene beliebtentrug." Mehr in diesem Twitter-Thread.