Es war ein extrem, schreibt Bülent Mumay in der. Und was jetzt kommt, wird noch schlimmer: In seiner "vor Drohungen strotzenden" Siegerrede sagte Erdoğan: "'Gewonnen hat die ganze Türkei.' Danach sieht es allerdings kein bisschen aus. Gewonnen hat die, deren in blutige Taten verwickelte Terroristen er vor den Wahlen freigelassen hatte, verloren dagegen haben die politischen Gefangenen wie Osman Kavala. Gewonnen haben die, die er in Sonderamnestien auf die Straße schickte, verloren haben die inhaftierten Journalisten. Gewonnen hat die, die Chance auf eine pluralistische Gesellschaft hingegen verlor. Nicht die Hoffnung gewann, sondern die Politik der Angst. Nicht Prosperität gewann, sondern Kontinuität. Es gewann eine Türkei, diesein wird, eine säkulare, freiheitliche Türkei hingegen verlor. Gewonnen haben jene, die aus der Istanbul-Konvention zum Schutz von Frauen vor Gewalt austraten, die Frauen verloren. Die Autokratie gewann, die Demokratie verlor." Die Hoffnung aufgeben will Mumay dennoch nicht.Im Interview mit der warnt der Soziologe, die Erdogan feiernden Deutschtürken zu ernst zu nehmen: "Wir dürfen nicht den Fehler machen, uns von lauten Minderheiten beeindrucken zu lassen und Problemlagen größer zu machen, als sie sind. Die Autokorsos intendieren mediale Aufmerksamkeit. Aber ich plädiere dafür, jene Mechanismen zu vermeiden, die laute Minderheiten nutzen, um. Sie profitieren davon, als Giganten wahrgenommen zu werden, die sie nicht sind. Wir sollten lieber mehr über diein der Türkei und in Deutschland reden." Schwierig, wenn 67 Prozent der wählenden Deutschtürken Erdogan wählen.Die Türken konnten wählen zwischen der Rückkehr zu Demokratie und Rechtsstaatlichkeit - oder dem "endgültigen Abdriften in eine nationalislamistisch gefärbte,", schreibt Deniz Yücel, der in derfünf Vorschläge macht, wie zumindest in Deutschland Erdogans "extremistischer Einfluss" zurückgedrängt werden könnte: "Erstens muss jede, der Verband unter Beobachtung gestellt und die Imame, die als Beamte des türkischen Staates in Deutschland tätig sind,werden. (…) Zweitens muss die Bundesregierung die alte rot-grüne Idee von einer. Und zwar aus einem Grund, der in dieser Debatte bislang keine Rolle gespielt hat: Aus Solidarität mit jener knappen Hälfte der türkischen Bevölkerung, die sich immer noch dem Autokraten widersetzt. Zum Dritten kann und sollte man die, am besten EU-weit." Außerdem müsse sich die Sicht auf die "unbeirrbaren Erdogan-Anhänger" ändern und die "Dauerberieselung durch türkische Propagandasender" begrenzt werden, fordert er.Der türkische Schriftsteller kann sich in derdie Wahl seiner Landsleute nur psychoanalytisch - durch dieerklären: "Die Republik Türkei wurde vor genau hundert Jahren von, dem Vater der Nation, auf den Trümmern des multinationalen und multiethnischen Osmanischen Reiches gegründet. Mir scheint, dass sie noch heute eines Stammvaters bedarf, der die Vorsehung inkarniert. In der osmanischen Zeit lebten die anatolischen Völker sechs Jahrhunderte lang unter einer absoluten Monarchie. Daraus ergibt sich die Bedeutung der Vaterfigur im kollektiven Unterbewusstsein der türkischen Nation. (…) Damit will ich sagen, dassin diesem Land eindarstellt. Die charismatische Figur eines Vaters, der sowohl schützend wie auch strafend wirkt, entspricht perfekt dem Verlangen und der Sehnsucht des türkischen Volkes (oder jedenfalls einer Mehrheit der Abstimmenden)."Dieübernimmt einen inerschienenen Text von, in dem der amerikanische Politologe fordert, der Westen müsse Russland unverständlich klarmachen, dass es besiegt sei. "Die Ukraine muss bei ihren bevorstehenden Gegenoffensiven nicht nur Erfolge auf dem Schlachtfeld erzielen, sie muss auch weit mehr als einen geordneten Rückzug der Russen nach Waffenstillstandsverhandlungen zustande bringen. Brutal ausgedrückt: Sie muss es schaffen, dass, desertieren,, gefangen genommen werden oder umkommen. Die russische Niederlage muss in ein unmissverständlich großes,münden. (…) Russlands Armee mit nur einem Bruchteil des US-Verteidigungsbudgets und ohne das Blut eines einzigen amerikanischen Soldaten zu besiegen, wäre ein erstaunliches strategisches Schnäppchen.""Wie gedankenlos muss man sein, eine solche Flüchtlingspolitik anzustreben und gleichzeitigund um Unterstützung für die Menschenrechte in Sachen Ukraine zu werben, die man sehenden Auges selbst missachtet?", fragt in derheute, auf Josef Kelnberger reagierend, der ebenda den "" europäischerverteidigte ( unser Resümee ). Sie plädiert für das "niederländische Modell, das der frühere Bürgermeister von Amsterdam ausgearbeitet hat. Es gewährt allen Schutzsuchenden sofortin europäischer Verantwortung und lässt von vornherein die Mitarbeit von Nichtregierungsorganisationen (NGOs) zu, die den Prozess begleiten und die Schutzsuchenden auch aufklären können. (…) Nur wenn es … für die Schutzsuchenden sinnvoll ist, freiwillig in diesen Registrierzentren zu bleiben, werden uns die menschlich abscheulichen und zugleich medienwirksamen Bilder von Stacheldraht- und Wachtürmen um sie herum erspart bleiben. Der Sinn für die Schutzsuchenden könnte darin liegen, dass sie sich dortauch über zukünftige Aufenthaltsorte kundig machen können. Dafür werden zurzeit zusammenerprobt. Dabei legen Geflüchtete (wieder am besten mit Hilfe von NGOs) dar, wo ihresind, was sie anbieten können (Ausbildung, Arbeitskräfte) und was sie spezifisch brauchen. Das wird mit Angeboten und Bedarfen der Kommunen gematcht, die bereit sind, Schutzsuchende aufzunehmen." Das würde allerdings voraussetzen, dass in deutschen Rathäusern ein paar Computer angeschlossen werden.