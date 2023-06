Szene aus "Hérodiade" in Düsseldorf.© Jo Alexander Berg

Die Repressionen gegenwerden immer extremer, erfahren wir vonAlla Shenderova: Jüngst wurden die Regisseurinund die Dramatikerinverhaftet. Das Regime geht mit bizarren Begründungen gegen das Theater vor. Das war vorhersehbar, meint Shenderova, allerdings herrsche auch unter den Zuschauern eine "": "Kürzlich gefiel einem Zuschauer im St. Petersburger Alexandrinsky Theater die Inszenierung 'Cyrano de Bergerac' nach Edmond Rostand nicht. Er sah darin einen Versuch, die russischen Streitkräfte zu diskreditieren, und legte Beschwerde ein. Die Inszenierung wurde vom Spielplan genommen."MitInszenierung vonselten gespielter Oper "Hérodiade" hat die Deutsche Oper am Rhein in Düsseldorf "alles aufgeboten, womit ein Haus Selbstbewusstsein demonstrieren kann", freut sich Joachim Lange in der. Gekonnt springt das Stück zwischenhin und her: "Wir begleiten das Schauspieler Alter Ego des Hérode, wie er in bourgeoiser Mode der Entstehungszeit durch das Paris von heute schlendert. Durch die Straßen, hinauf zur Sacré-Cœur de Montmartre und dann in den Louvre. Hier ist die Suche nach der Relevanz für heute, die noch jede Operninszenierung mehr oder weniger betreibt, das Prinzip. So werden die streitenden Kaufleute vor den Toren Jerusalems zu einer Ausflugsgesellschaft in der Wüste, denen der Sturm zu schaffen macht und ihren prachtvollen Roben einenverpasst. Salomé ist eine Tramperin von heute mit Rucksack und Sterndeuter Phanuel ein Penner, bei dem sich die Damen der besseren Gesellschaft diehalten, wenn er ihnen zu nahe kommt."Im Interview mit derspricht, die als erste Frau die Intendanz am Deutschen Theater Berlin übernehmen wird, über ihre Pläne für die kommende Spielzeit, ihr Selbstverständnis als Vorsitzende und den Begriff "feministisches Theater", den sie zu plakativ findet: "Ich persönlich bin. Die Gleichberechtigung steht im Gesetz. Die erst mal zu verstehen und zu leben, ist das eine. Der andere Aspekt ist: Welche Geschichten erzählen wir und welche nicht mehr? Die alten Heldengeschichten sind noch fest in unserer DNA. Wie bricht man das auf? Das Matriarchat ist vielleicht auch keine Lösung. Ich glaube an. Nicht an das einzelne Genie. Wir schaffen das Bestmögliche, wenn jede, jeder das beisteuert, was sie oder er richtig gut kann."Weitere Artikel:-Kritikerin Dorothea Marcus berichtet über das "Theatrium"-Festival in Litauen. In derzieht Reinhard Karger Bilanz zum bisherigen Verlauf derSein Fazit: Zu viel Politisierung, zu wenig künstlerische Qualität: "Nicht alles, was auf dem Papier interessant erscheint, löst ästhetisch ein, was es verspricht. Das lässt sich leider bereits zurkonstatieren, dessen Produktionen auf unterschiedlichen Irrwegen scheitern." In der erzählen die Intendantinnen des Züricher Neumarkttheatersund, wie sie sich zu dritt die Intendanz teilen. Und Ueli Bernays teilt Eindrücke aus dem aktuellen Programm.