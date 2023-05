Die Idee des "", einer länderübergreifenden russischsprachigen Gemeinschaft, ist durch den Krieg endgültig zerstoben, sagt der polnische Publizistim Gespräch mit Gerhard Gnauck von der. Inzwischen dominieren gegenüber der Ukraine radikalere Diskurse, die miteine Rerussifizierung der Ukraine fordern. Sie sagen laut Skwieciński in etwa: "Was wollt ihr denn, diese Gebiete waren nach Kriegen mehrfach entvölkert, und andere haben sie dann besiedelt. Diesmal machen wir das. Wenn Ukrainer dagegen Widerstand leisten, sind sie Verräter, und Verräter behandelt man bekanntlich schlimmer als gewöhnliche Feinde. Dann tritt der Satz in Kraft, den kürzlich die Russlandkennerinnen Fiona Hill und Angela Stent formulierten: 'Für Putin sind die, weil sie nicht zugeben wollen, dass sie Russen sind.' Anders gesagt: Da die Sowjetunion die Welt vom Faschismus gerettet habe und das heutige Russland ihre Nachfolgerin sei, sei jeder, der heute gegen Russland ist, ein Faschist. Dieser Glaube ist in Russland ziemlich verbreitet."Für dieist alles bereit, berichtet Anastasia Magasowa in der: "Die westlichen Partner erklären nun, dass die geplanten Lieferungen fast hundertprozentig abgeschlossen seien. Auch das Wetter in der Ukraine hat sich gebessert,und die Aufstellung neuer Kampfeinheiten ist ebenfalls in der Endphase. Analysten sagen voraus, dass in den kommenden Tagen oder Wochen eine ukrainische Offensive beginnen könnte. Das Hauptziel dieser Operation könnte diesein. Die Befreiung dieses Gebiets wird die Landverbindung zwischen der besetzten Krim, dem besetzten Donbass und Russland unterbrechen."Diezeigte neulich in einer langen Reportage auf, wie sich dermit kriminellen Banden zusammentut, um vor allem im Kosovo Druck auszuüben (unser Resümee in der Magazinrundschau). Erich Rathfelder beobachtet heute in der, dass sowohl die Amerikaner als auch die EU Bündnisse mit denin Serbien, Bosnien-Herzegowina und Kroatien suchen: "Die Politik der USA und der EU stützt dieauf dem Balkan und schafft damit gefährliche Konfliktpotenziale. Viele Menschen in Sarajewo fragen sich, wo eigentlich die vor Kurzem noch als positiv wahrgenommene Stimme derbleibt. Die ist derzeit nicht zu hören. Will Berlin, die Außenministerin, wollen die Grünen und die deutschen Menschenrechtler denwirklich unwidersprochen hinnehmen?"Die juristische Drohungen gegenund andere Journalisten in der Türkei sind Symptom einer großen Angst im Umfeld Erdogans, schreibt der Dokumentarfilmerin der. Eine Niederlage bei den Wahlen "würde nicht nur den Verlust seiner Alleinherrschaft als Oberhaupt einer Präsidialautokratie bedeuten, sondern ihm womöglich nur die Wahl zwischenlassen - so erdrückend sind die bisher von mutigen Journalisten und von ehemals mit ihm verbandelten Mafia-Bossen vorgelegten Beweise, denen aber noch kein Staatsanwalt nachzugehen wagte. Doch die Ankündigungen des Sechserbündnisses unter dem Präsidentschaftskandidaten Kemal Kilicdaroglu sind eindeutig: Ihr Hauptversprechen besteht darin, als erstes dieund der Sicherheitskräfte wiederherzustellen und die weit verbreitete Korruption, die auch höchste Staatsämter erreicht haben soll, einzudämmen."