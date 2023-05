Dorothee Hartinger, Birgit Minichmayr, Sabine Haupt. Foto © Marcella Ruiz Cruz





Elfriede Jelineks Stück "Sonne, los jetzt" undInszenierung von Thomas Melles Diskursstück "Ode" im Rahmen der "Autor:innentheatertage" am Deutschen Theater Berlin ( BlZ ).

Die Zeiten der "Künstlerfürsten mit despotischer Allmacht" mögen auch am Theater vorbei sein. Doch immerhin erweisenals Emanuel Striese in "Der Raub der Sabinerinnen" am Wiener Akademietheater undals Buscon in "Theatermacher" am Berliner Ensemble den "alten, weißen Männern" nochmal die letzte Ehre, schreibt ein amüsierter Bernd Noack in der: "Zwei klassische Figuren der dramatischen Literatur dürfen derzeit auf deutschsprachigen Bühnen wüten, toben und leiden. Und zwei Schauspielerinnen zeigen dabei bravourös, was in diesen Männern steckt:gepaart mit. ... Und auf einmal, für jeweils zwei Stunden, ist es egal, welchen Geschlechts diese Besessenen sind: Stefanie Reinsperger und Birgit Minichmayr sind ganz einfach und doch auf eine perfide altmodische Art 'Fallensteller', wie es bei Thomas Bernhard einmal heißt, die durchführen.", neuer Intendanten der Berliner Festspiele, skizziert im Gespräch mit der, wo daskünftig hin will. Den Vorwurf, dass das Festival stelle eine "" dar, weist er zurück: "Das Festival und seine öffentliche Wahrnehmung sind viel zu groß, als dass es sich nur an ein paar Eingeweihte richten würde. Außerdem arbeiten wir aktiv daran, es weiter zu... Aber mich interessiert eine stärkere Öffnung des Festivals in. Wir teilen mit unseren östlichen Nachbarn dieses lokal oder regional ausrichtete Stadttheatersystem mit festen Ensembles und Repertoireprogramm. Den Aspekt des ernsthaften Einbezugs mittel- und osteuropäischer Perspektiven und Erfahrungen in unsere Auseinandersetzung mit Geschichte, Gegenwart und Zukunft finde ich eigentlich seit mindestens 20 Jahren wichtig. Spätestens seit dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine ist das noch einmal dringlicher geworden."Weitere Artikel: In derkommentiert Christine Lemke-Matwey den umstrittenen, musikalisch aber brillanten Auftrittim Rahmen der Maifestspiele in Wiesbaden und erinnert daran, dass "eine einzelne Künstlerin Kriege weder führen kann noch beenden". Ein Teil deswar anderer Meinung und spielte auf einer Protestveranstaltung die, bevor es im Staatstheater seine Pflicht erfüllte, berichtet beiHartmut Welscher, der auch lang mit dem ersten Solo-Hornisten sprach. Doris Meierheinrich berichtet in dervon den Autorentheatertagen am Deutschen Theater.Besprochen werden die-Adaption "Die bitteren Tränen der Petra von Kant" am Theater Basel, für die nach dem Ausfall von Emilie Charriotsehr kurzfristig die Regie übernahm (),Inszenierung von Arthur Schnitzlers "Professor Bernhardi" am Landestheater Linz ( Standard ), die deutsche Erstaufführung vonOper "Breaking the waves" (nach dem gleichnamigen Film von Lars von Trier) in der Inszenierung vonam Stadttheater Bremerhaven ( nmz ) und in einer Mehrfachbesprechung unter anderenInszenierung von