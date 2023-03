Im Konflikt mit der Regierung Netanjahu setzt in derder französische Philosophseine ganze Hoffnung auf die: Da sind "diese Hunderttausende Israelis, die auf die Straße gehen, um daran zu erinnern, dass ihre Väter und Großväter ein Volk befreit haben, das bis dahin schutzlos den Winden des Himmels und den Pfeilen der Menschen ausgeliefert war - und dass sie sich nicht geopfert haben, damit das Abenteuer mit diesen Karikaturen des jüdischen Genies endet, die die heutigen 'religiösen Parteien' sind. In diesem Widerstand wohnt der. Diese großartige Zivilgesellschaft bildet das schlagende Herz Israels. Und es sind diese lebendigen Kräfte, die Juden und ihre Freunde um jeden Preis fördern müssen, überall."Aber ohne die Deutschen wird das nichts. "Die prodemokratische Bewegung in Israel erwartet von Deutschland ein", glaubt Charlotte Wiedemann in der. "Darüber sollte der Bundestag debattieren, ohne Fraktionszwang und jenseits üblicher. Oder ist die moralische Trägheit zu groß, um zum Thema deutsche Verantwortung einmal eigene, frische Gedanken zu formulieren? In der Zivilgesellschaft gibt es genug, um eine solche Debatte einzufordern. Das deutsche Schweigen als Antwort auf die Rufe aus Tel Aviv, Haifa und Jerusalem ist beschämend."Im übrigen Nahen Osten sitzen derweilfester im Sattel denn je.arbeitet mit viel Elan daran,Schlächter Assad zu rehabilitieren, berichtet Christoph Ehrhardt in der. Der wurde kürzlich auch in Moskau feierlicher empfangen als sonst. Und auch mit demhat Saudi Arabien unter dem Einflusswieder diplomatische Beziehungen aufgenommen. "Nicht nur gerät die arabische 'Achse des Autoritären' durch die saudisch-iranische Annäherung stärker unter den Einfluss Chinas. Überhaupt dient die Tauwetterstimmung am Golf vor allem dem Erhalt autokratischer Regime. Sowohl Saudi-Arabien als auch seinem Rivalen Iran geht es nicht zuletzt darum, das eigene Herrschaftssystem zu stützen. ... Nicht von ungefähr wird gerade am Golf immer wieder die 'Stabilität' beschworen, damit die arabischen Monarchen den Beweis antreten können, dass ihre Staatsmodelle mit einer effektiven Verwaltung, aberModelle für die Zukunft sind."Imsoll derwerden, berichtet Lisa Schneider in der. "Die Winzer und Arrakproduzenten, fast alle sitzen in der Autonomen Republik Kurdistan, müssten die Produktion herunterfahren. 'Der Irak ist', sagt [der Alkoholshop-Besitzer] Elias, der selbst Christ ist. Doch die Regierung, meinen viele, versuche es langsam in ein solches zu verwandeln. Muslime, egal ob Sunniten oder Schiiten, dürfen im Irak grundsätzlich keinen Alkohol verkaufen. Die Alkoholshops sowie Restaurants und Bars, die ausschenken, sind im Besitz von. Auch der Inhaber des Shops, in dem Elias arbeitet, ist Christ." Elias glaubt nicht, dass das Verbot Bestand haben wird, aber sicher ist das nicht, fürchtet der Restaurantbesitzer Adam: "Dass das Gesetz, das Alkohol verbietet, der islamischen Pietät des Landes dienen soll, glauben weder Adam noch Elias. Im Gegenteil: Alkohol werde verboten, um den Drogenkonsum der Menschen zu fördern, sagen beide. Die, sagen sie, verdienten mit der Herstellung sowie dem Import billiger, vor allemgut Geld. Auch andere Iraker, auf das Alkoholverbot angesprochen, teilen ihre Theorie."funktioniert auch in China nicht", warnt der chinesische Schriftsteller den Westen, dem er im Gespräch mit Roman Bucheli vorwirft, auspolitische Gefahren zu ignorieren: "Die kommunistisch regierten Länder rücken nicht von ihrer Überzeugung ab, dass dersiegen soll." Dass China als Friedensvermittler im Krieg gegen die Ukraine auftritt, findet er lächerlich: "Ich denke, Xi unterstützt Putin nicht aus Überzeugung, sondern lediglich aus einem eigennützigen Kalkül. Ob China, hängt sehr vom Ergebnis des Ukraine-Krieges ab. Sollte Putin den Krieg verlieren, würde Xi vermutlich genau überlegen, ob es klug ist, Taiwan anzugreifen. Gefährlich wird es, wenn sich der Krieg in die Länge zieht und das die westlichen Gesellschaften in einem Maß zermürbt, dass man mit einer Verhandlungslösung das Problem aus der Welt schaffen will. Dann könnte Xi zu dem Schluss kommen, dass sich, richtig mitzukämpfen. Das könnte ihn ermutigen, Taiwan anzugreifen."Auch der Politologe bekräftigt im-Gespräch, dass auch "Wandel durch Handel" die Menschenrechte beachten muss: "Ein Ignorieren von politischen Prinzipien im Namen von Realismus kann auchsein. Das immer bemühtere Ignorieren des wahren Charakters von Putins Regime - so ist nicht erst im Nachhinein klar geworden - war ja wohl auch aus machtpolitischer Perspektive. Man sollte also versuchen, Spielräume auszuloten, auch kritische Worte anbringen, anstatt von vornherein zu sagen, die Zwänge seien jetzt so groß, dass wir Minderheitenrechte, Pressefreiheit etc. gar nicht erst ansprechen. Dieseist zudem nicht wirklich neutral, sondern de facto einderjenigen, die in manchen Ländern enorm unter Druck stehen. Wer 2011 nichts zu Rechtsstaat und Demokratie in Ungarn gesagt hat, hat sich auch schon nicht neutral verhalten, sondern zugegeben, dass all unsere Sonntagsreden über die EU, die auch Werte schützt,waren."